Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı

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Fenerbahçe\'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Müsabakanın ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı göndermeler yapıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk eden Galatasaray, Victor Osimhen’in attığı gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya hesaplarından rakibine yönelik dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

''FENER AĞLAMA'' ŞARKISI

Galatasaray, derbi zaferini klasikleşen "Fener Ağlama" şarkısı eşliğinde duyurdu. Paylaşımda, "Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe" ifadeleri yer aldı.

OSIMHEN'DEN ''SAKİN OL'' MESAJI

Maçın yıldızı Victor Osimhen’in fotoğrafıyla yapılan bir diğer paylaşımda ise "Şşşt... Şşştt... Sakin ol. Sinirlerine hakim ol" notu düşüldü.

DETAYLARLA DOLU OKAN BURUK GÖRSELİ

Sarı-kırmızılı ekibin en çok konuşulan paylaşımı ise teknik direktör Okan Buruk için hazırlanan özel görsel oldu. "Ne rakibi var, ne ondan daha iyisi… Okan 'Winner' Buruk!" mesajıyla paylaşılan görselde, rakip takımın eski ve mevcut teknik adamlarına yapılan ince göndermeler dikkat çekti. Paylaşımda, Jose Mourinho’ya atıfta bulunan "The Crying One" kitabı, Jorge Jesus’un sakız çiğnemesine gönderme yapan sarı-lacivert renkli detaylar, İsmail Kartal’ı simgeleyen boğazlı kazak ve Domenico Tedesco’yu andıran mont detayı yer aldı. 

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Jose MourinhoGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Ula yeter adamların feleği şaştı zaten 0 1 Yanıtla
  • alinecati unlu alinecati unlu:
    iyiler elbet birgün hakkını alacak nerede olduğunun önemi yok 0 0 Yanıtla
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