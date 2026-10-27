İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'de Netanyahu\'nun en yakın rakibi Liberman\'dan açıklama
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'de Netanyahu\'nun en yakın rakibi Liberman\'dan açıklama
Haber Videosu

İsrailliler sandık başına giderken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en büyük rakibi İsrail Evimiz Partisi Genel Başkanı Avigdor Liberman açıklama yaptı. Liberman, "Netanyahu'ya karşı büyük bir farkla öndeyiz. Netanyahu panik içinde çünkü kaybedeceğini biliyor." dedi.

İsrail’de halk sandık başına giderken, İsrail Evimiz Partisi Genel Başkanı Avigdor Liberman seçim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sandıklardan çıkacak sonuca güven duyduğunu belirten Liberman, rakibi Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı yarışı açık bir farkla önde götürdüklerini iddia etti.

"NETANYAHU'YA KARŞI BÜYÜK FARKLA ÖNDEYİZ"

Netanyahu’nun seçim sonuçlarından korktuğunu ileri süren Liberman, "Netanyahu'ya karşı büyük bir farkla öndeyiz. Netanyahu panik içinde çünkü kaybedeceğini biliyor." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE 7,3 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmen, 120 üyeli Knesset'in yeni üyelerini belirlemek üzere bugün sandık başında. Seçim, Gazze savaşının da başlangıcı olarak kabul edilen 7 Ekim 2023 saldırılarında bu yana ülkede yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

BİR ÖNCEKİ REKOR 1988'DE KIRILMIŞ

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, yerel saatle 14.00 itibarıyla katılım yüzde 44,9 olarak kaydedildi. Bu oran, seçimlerin aynı aşaması itibarıyla 1973'ten bu yana görülen en yüksek katılım oldu. Aynı saat dilimindeki bir önceki rekor 1988'de kırılmış ve bugünkü seviyenin 2,7 puan gerisinde kalmıştı.

NETANYAHU DURMADAN ÇAĞRIDA BULUNUYOR

Yüksek katılımın ardından Netanyahu, sosyal medya hesabından destekçilerine seslenerek, "Acil durum. Solun aktivistleri sandıklara akın ediyor, sağın aktivistleri ise kayıtsız. Uyanma zamanı. Çıkın, başkalarını da oy vermeye çıkarın, Likud'a oy verin" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERE MÜDAHALE" İDDİASI

Netanyahu, Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise seçimlere müdahale edilmeye çalışıldığını öne sürerek, polisin seçmenlere rüşvet vermek amacıyla çantalarında para taşıyan 3 kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.

ARAP SEÇMENLERDEN SANDIKLARA YOĞUN İLGİ

Netanyahu cephesindeki tedirginliğin ve sağ tabanı harekete geçirmeye dönük kışkırtıcı söylemlerin ardında, Arap seçmenlerin başta Necef olmak üzere sandıklara gösterdiği yoğun ilgi ve aşırı sağcı koalisyonu devirme hedefi yatıyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.Sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması bekleniyor. 

SEÇİMDE KİMLER YARIŞIYOR?

Seçimde 30'dan fazla parti ve liste, yüzde 3.25'lik seçim barajını aşarak 120 sandalyeli parlamentoya milletvekili göndermek için yarışıyor. Gelecek hükümeti kurmak için yarışan 2 ana blok bulunuyor: Birincisi, Netanyahu'nın Likud partisinin önderliğindeki ve birkaç aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partinin de katıldığı koalisyon. İkincisi ise 2015'ten 2019'a kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan 66 yaşındaki Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi, Demokratlar, Yisrael Beiteinu Partisi ve Birlikte İttifakı'ndan oluşan ana muhalefet koalisyonu. Son anket sonuçlarına göre Başbakan Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, başbakanlık yarışında başa baş gidiyor.

Parlamentoda çoğunluk için 120 sandalyenin 61'ine ihtiyaç duyulurken, hiçbir parti bugüne kadar bu sayıya tek başına ulaşamadı. Son kamuoyu yoklamaları da iki ana bloktan hiçbirinin çoğunluğu sağlayamayacağını gösterdi.

TAHMİNLER

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin 22 ila 24, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud'un ise 21 ila 23 sandalye kazanması bekleniyor. Eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid liderliğindeki Birlikte İttifakı'nın 13 ila 14, eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan liderliğindeki Demokratların 8 ila 9 sandalye kazanması öngörülüyor. Üç Arap liderliğindeki partiden (Hadash, Balad ve Ta'al) oluşan Ortak Liste'nin ise 9 ila 10 sandalye kazanması bekleniyor. Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beiteinu'nun 8 sandalye elde etmesi bekleniyor.

En büyük iki Aşkenazi Haredi partisini içeren Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin 8 sandalye kazanması öngörülüyor. Sefarad Haredi topluluğunu temsil eden, Aryeh Deri liderliğindeki Şas Partisi'nin 7 ile 8, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit'in de 7 ila 8 sandalye kazanması bekleniyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Moshe Feiglin liderliğindeki Dini Siyonizm-Zehut'un 5 ile 6 sandalye elde etmesi öngörülüyor. Mansur Abbas liderliğindeki Ra'am partisinin ise 5 ile 6 sandalye kazanması bekleniyor.

Seçimin ardından partilerin 61 sandalyeye ulaşacak bir koalisyon kurmak için 28 günü bulunuyor, bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.

Binyamin NetanyahuAvigdor LibermanİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
Bir de kayda alıp paylaştılar Tartışma yaratan tedavi yöntemi Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Okulda kahreden son 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil Okulda kahreden son! 9 yaşındaki Ömer Halis artık hayatta değil
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisini tornavidayla sırtından yaraladı Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisini tornavidayla sırtından yaraladı
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Süleymancılar’ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:44
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:22
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum
18:09
Eskişehir Sivrihisar’da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi
Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
18:01
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte listede başı çeken 3 ilimiz
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
17:32
Büyük hayal kırıklığı Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
17:25
Güllü’nün kızı Tuğyan’la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
17:17
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 19:15:58. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei