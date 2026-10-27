Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi - Son Dakika
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Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

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Büyük hayal kırıklığı! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi
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NOW TV'nin Trabzon'da çekilen iddialı dizisi "Sevdam Karadeniz", 3. bölümünde AB grubunda 0,79 reytinge kadar gerileyerek dibi gördü; reytinglere yenik düşen yapımın 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle final yapacağı açıklandı.

Meltem Akçöl ile Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı ve Trabzon’da çekimleri gerçekleştirilen NOW’ın Mia Yapım imzalı yeni dizisi "Sevdam Karadeniz" ekran macerasını noktalıyor. Büyük umutlarla ve iddialı bir şekilde sezona başlayan yapım, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayarak finale gitme kararı aldı.

3. BÖLÜMDE UMUTLAR TÜKENDİ 

Geçtiğimiz hafta düşen reytinglerin ardından erken final ihtimali gündeme gelen dizi için bu haftaki sonuçlar belirleyici oldu. Ekranlara gelen 3. bölümüyle umutları tüketen yapım; Total kategorisinde 1,25 reytingle 23. sırada yer alırken, AB grubunda 0,79 reytingle 30. ve ABC1 grubunda ise 1,01 reytingle 27. sıraya kadar geriledi.

SIFIRLI REYTİNG SEVİYESİNİ GÖRDÜ 

Bir önceki haftaya kıyasla Total’de 0,59, AB’de 0,25 ve ABC1’de 0,57 puan kaybeden "Sevdam Karadeniz", AB grubunda 1 barajının da altına düşerek sıfırlı reyting seviyesine geriledi. Yaşanan bu sert kan kaybı dizinin fişini tamamen çekti.

FİNAL TARİHİ NETLEŞTİ

Alınan kesin karara göre "Sevdam Karadeniz", 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle izleyicilerine veda edecek. Dizinin erken final kararı alması sosyal medyada da geniş yankı buldu. Yapımın bitmesini istemeyen izleyiciler, "Bir şans daha verin", "Reyting hesabı yapmak için çok erken" ve "Final olmasın" yorumlarıyla karara tepki gösterdi.

Sevdam KaradenizTrabzonMagazinMedyaNOWSon Dakika

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