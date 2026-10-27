Abdülkerim\'le tartışan Lukaku\'nun yaptığı ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından saha içinde yaşanan gerginlikler konuşulmaya devam ediyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan tartışmanın ayrıntıları dikkat çekti.

ÖNCE ÜÇ KEZ İNGİLİZCE KÜFRETTİ

Derbinin henüz başında Abdülkerim Bardakcı ile karşı karşıya gelen Romelu Lukaku, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı. Lukaku'nun art arda üç kez İngilizce küfrettiği belirtildi.

ARDINDAN TÜRKÇE KÜFÜR ETTİ

Belirtilene göre Lukaku, İngilizce söylediklerinin anlaşılmadığını düşünerek bu kez Türkçe küfür etti. İki futbolcu arasında maçın başında yaşanan gerginlik, derbinin yüksek tansiyonunu ortaya koyan anlardan biri oldu.

DERBİNİN SONUNDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.