Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

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Abdülkerim\'le tartışan Lukaku\'nun yaptığı ortaya çıktı
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin henüz başında Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında gerginlik yaşandı. Lukaku'nun tartışma sırasında üç kez İngilizce küfrettiği, ardından Türkçe küfür ettiği belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan derbinin ardından saha içinde yaşanan gerginlikler konuşulmaya devam ediyor. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Romelu Lukaku ile Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan tartışmanın ayrıntıları dikkat çekti.

ÖNCE ÜÇ KEZ İNGİLİZCE KÜFRETTİ

Derbinin henüz başında Abdülkerim Bardakcı ile karşı karşıya gelen Romelu Lukaku, tartışma sırasında sinirlerine hakim olamadı. Lukaku'nun art arda üç kez İngilizce küfrettiği belirtildi.

Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

ARDINDAN TÜRKÇE KÜFÜR ETTİ

Belirtilene göre Lukaku, İngilizce söylediklerinin anlaşılmadığını düşünerek bu kez Türkçe küfür etti. İki futbolcu arasında maçın başında yaşanan gerginlik, derbinin yüksek tansiyonunu ortaya koyan anlardan biri oldu.

Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

DERBİNİN SONUNDA DA GERGİNLİK YAŞANDI

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından da iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yaşanan olaylarda Fenerbahçeli Archie Brown ile Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü.

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Abdülkerim BardakcıRomelu LukakuGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    lukakuya ceza verılmesı gerek kuralları uygulayın 5 6 Yanıtla
  • İsmail Gar İsmail Gar:
    Federasyon başkanı da fenerli ne cezası verecek ki yalakalık yapıyor . 6 2 Yanıtla
  • Tugrul Kilicaslan Tugrul Kilicaslan:
    Arsızlik Galatasaray taraftarının kanına işlemiş Kendi yoneticileride zaten söylüyor fatih Altaylı fedarasyon başkanı fenerli diyenler sakın ha sezonu geride bıraktık son beş yılda son 3 hafta Galatasaray'ı tutmuyor hakemler çünkü korkuyorlar yıllardır yaptıkları ortaya çıkmasın diye 2 1 Yanıtla
  • volkan.akcaalan volkan.akcaalan:
    "Belirtilene göre" diye haber mi olur ? kim belirtti? nerden biliniyor da "belirlenene, belirtilene göre" diye ifadeler kullanılıyor haberde 1 2 Yanıtla
    Enes Enes:
    Ben belirttim onlarda haber yaptı 0 0
  • İbrahim İlhan İbrahim İlhan:
    Kuşluk Tuğrul ağlıyor arsızlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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