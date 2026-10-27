Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi - Son Dakika
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Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi

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Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
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Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
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Bir müzik öğretmeninin öğrencileriyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırladığı özel koreografi, sosyal medyada takdir toplayanlar ile sert eleştirilerde bulunanları karşı karşıya getirdi.

Bir müzik öğretmeninin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle öğrencileriyle hazırladığı özel koreografi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Performans videosunun yayılmasıyla birlikte kullanıcılar arasında tartışma başladı.

Hazırlanan koreografiye ilişkin bir kesim kullanıcı "Gayet güzel olmuş" yorumunda bulunarak öğretmenin emeğini ve çalışmayı takdir etti. Buna karşılık çalışmayı anma ruhuna uygun bulmayan diğer bir kesim ise "Allah akıl fikir versin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. 

Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelMüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bence bu kadar uğraşla, bu kadarritüele gerek yok. celal şengör gibi isteyen direk ''secde etsin'' heykel önünde. ama istemeyene de hiçbir şey dayatılmasın. bu tamamen vicdan, inanç, istek işi olmalı 4 11 Yanıtla
  • r5myqjnym4 r5myqjnym4:
    Bu ne la! 4 3 Yanıtla
  • Unreal Unreal:
    Bu tarz haberleri neden veriyorsunuz?Burada yorum yapılması için mi?Çoğu haberiniz video yorumları ile ilgili.Haber niteliği yok yani 3 3 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar Mehmet Kaynar:
    HANGİ MANYAK DÜŞÜNMÜŞ BUNU. YOK BÖYLE BİR DÜNYA. YOK YOK. 2 3 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Sanane boş kutu etrafında dönen adam 0 0
  • TUGAY dursun TUGAY dursun:
    Allah akıl fikir versin . 2 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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