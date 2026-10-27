İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti - Son Dakika
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İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti

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İstanbul\'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti\'ye geçti
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Kadıköy ve Maltepe'nin ardından İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi'nin Yeni Parti'ye geçtiğini açıkladı.

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altındaki belediyelerde yeni bir siyasi gelişme yaşandı. Kadıköy ve Maltepe belediyelerinin ardından kentteki 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti bünyesine katıldı.

4 BELEDİYE YENİ PARTİ'YE KATILDI

Açıklamayı yapan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin Yeni Parti'ye geçtiğini duyurdu. Çelik söz konusu belediye başkanlarına teşekkür etti.

İLK OLARAK KADIKÖY VE MALTEPE BELEDİYELERİ YENİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Son katılımlarla birlikte İstanbul genelinde Yeni Parti'ye geçen ilçe belediyesi sayısı 6'ya yükselmiş oldu. İstanbul'da Yeni Parti'ye katılım ilk olarak Kadıköy Belediyesi ile yaşanmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı geçtiğimiz hafta Yeni Parti'ye katıldığını açıklamıştı. Ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de Yeni Parti'ye katılma kararı almıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Fuat Keleş Fuat Keleş:
    Ne yaparsanız yapın 50+1’i bulmak için CHP’ye muhtaçsınız o kadar 10 18 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Sen önce git muhalefeti parçalayanlara laf et. Yani tabii yerse :) 8 6
    Adolf Reinhardt Adolf Reinhardt:
    Ne yani size vermem, gider Erdoğana mı veririm demeye getiriyorsunuz? 2 4
    bekir yapici bekir yapici:
    Bende aksine artik 50 1 rafa kalkti diye düsünüyorum, zat-i muhterem muhtemelen kendine yol acacak yeni planlar pesinde olabilir kilicdaroglunla chp´yi de garanti altina almis görünüyor zaten kilicdaroglu´nun söylemleride sanki buna isaret gibi o yüzden elinde secenek bol bir kac devsirmeyle ya yeni anayasayi oylatir veya meclis cogunlugunla degisiklik yapar yada büyük olasilikla erken secim karari aldirir diye tahmin ediyorum, bekleyip görecegiz siyasette oyun bitmez cere tükenmez derler. 0 0
  • Ölüyen Yürüler Ölüyen Yürüler:
    Çatalca belediyesini araştırın sınavsız sorgusuz kaç zengin akrabasını ve yandaşını ibb ye bağlı birimlere yerleştirdi diye.. 7 0 Yanıtla
    Ölüyen Yürüler Ölüyen Yürüler:
    Sizde bu kafa olduktan sonra siyasetçilerin sırtı yere gelmez 1 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Mehmet CHP aslında AKP kayyumu' diyorsun da; madem her şey bu kadar karmaşık bir tezgah, dün Muharrem İnce'ye 'sarayın adamı' diye suç atıp bugün işinize gelince bağrınıza basmanızı hangi mantıkla açıklayacağız? Yoksa omurganız gibi teorileriniz de her gün güncelleniyor mu 0 0
  • yetiskarakoc yetiskarakoc:
    burda incin top oynuyor,Eleştirmeniz için Ak partiye mi geçmesi lazım 4 2 Yanıtla
  • Okur 3184 Okur 3184:
    MİLLET SİZE CHP Lİ DİYE OY VERDİ AK PARTİYE GEÇESİNİZ DİYE DEĞİL DİYENLER SÖZ KONUSU YENİ PARTİ OLUNCA DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNÜYORLAR İKİ YZLÜLÜKTE SINIR TANIMIYORLAR 4 1 Yanıtla
    mehmet mehmet:
    m.l yeni parti zaten CHP ta kendisi. kılıçdaroğlu AKP kayyumu. 3 3
  • Ölüyen Yürüler Ölüyen Yürüler:
    Dürüst çalışalım demezler, yakalanınca da çirkefleşirler.. 2 1 Yanıtla
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