İstanbul\'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti\'ye geçti

Çatalca belediyesini araştırın sınavsız sorgusuz kaç zengin akrabasını ve yandaşını ibb ye bağlı birimlere yerleştirdi diye..

Selami Karagülle:

Mehmet CHP aslında AKP kayyumu' diyorsun da; madem her şey bu kadar karmaşık bir tezgah, dün Muharrem İnce'ye 'sarayın adamı' diye suç atıp bugün işinize gelince bağrınıza basmanızı hangi mantıkla açıklayacağız? Yoksa omurganız gibi teorileriniz de her gün güncelleniyor mu