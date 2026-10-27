Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

Neyzen Erdinç Bal:

İsmail Hoca durdukça kendi kariyerini daha çok zedeliyor. Raoma maçından sonra kesinlikle geri dönmemeliydi. Bunun böyle olacağı o günden belliydi. Aykut Kocaman gelmeyi istemez diye düşünüyorum. Volkan'ın A plus takım tecrübesi yok. Montella A Milli Takım'da tazminat için yapmadığını bırakmadı. Çok kötü bir seçim olur.