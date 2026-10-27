Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

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Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
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Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Galatasaray yenilgisinin ardından bugün istifa dilekçesini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetiminin Samandıra'da toplandığı, deneyimli hocanın istifa talebine yanıt vereceği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın da bu kez İsmail Kartal'ın kararına karşı çıkmayacağı, istifa talebinin başkan ve yöneticiler tarafından reddedilme olasılığının çok az olduğu vurgulandı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. 

İSTİFA DİLEKÇESİNİ YÖNETİME İLETTİ

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, derbi yenilgisi sonrası bugün çıktığı antrenmanın ardından istifa dilekçesini kulüp yönetimine iletti.

Sonunda <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

YÖNETİM SAMANDIRA'DA TOPLANDI

Tecrübeli teknik adamın aldığı bu karar üzerine hareketli dakikaların yaşandığı Fenerbahçe'de, yönetimin Samandıra'da bir araya geldiği belirtildi. Zirvede, İsmail Kartal'ın sunduğu istifa talebinin masaya yatırılarak resmi yanıtın verileceği bildirildi.

Sonunda <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor

AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMAYACAK

Başkan Aziz Yıldırım ve mevcut yönetimin bu kez İsmail Kartal'ın ayrılık kararına karşı çıkmayacağı ifade edildi. Deneyimli çalıştırıcının istifa talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilme olasılığının son derece düşük olduğu vurgulandı. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    İsmail Hoca durdukça kendi kariyerini daha çok zedeliyor. Raoma maçından sonra kesinlikle geri dönmemeliydi. Bunun böyle olacağı o günden belliydi. Aykut Kocaman gelmeyi istemez diye düşünüyorum. Volkan'ın A plus takım tecrübesi yok. Montella A Milli Takım'da tazminat için yapmadığını bırakmadı. Çok kötü bir seçim olur. 6 0 Yanıtla
  • vm9hjwt7jw vm9hjwt7jw:
    giden ismail kartalın yerine ismail kartal gelebilir haha 0 0 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    İnşaAllah doğru haberdir, eee gelen hocada kendi kadrosunu kuracak, 2.yarı transfer sürecinde yine paralar harcanıp kulüp daha da çok zarar edecek, en iyisi Aziz Yıldırım ve yönetimi acilen seçimli kongre kararı alın siz 2.yarıya yönetim ve yeni hoca daha sağlıklı başlarlar görevlerine 0 0 Yanıtla
  • ekincimurat457 ekincimurat457:
    Hacı baba eline emeğine sağlık. 0 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Bakın adam ligin birincisine karşı yenildi ona herkes yeniliyor zaten filan diye röpartaj yaparsa şansmayın 0 0 Yanıtla
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