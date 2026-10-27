Zonguldak Ereğli\'de ilkokulda rahatsızlanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Zonguldak Ereğli'de ilkokulda rahatsızlanan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli'deki İhsan Yılmaz İlkokulu'nda aniden rahatsızlanan 9 yaşındaki çocuk, özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlk incelemede çocuğun kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, eğitim gördüğü ilkokulda rahatsızlanan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım (9), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
OKULDA ANİDEN YERE YIĞILDI
Olay, saat 13.30 sıralarında İhsan Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda aniden rahatsızlanan Ömer Halis Yıldırım, yere yığıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
İLÇE MİLLİ EĞİTİMDEN TAZİYE MESAJI
Yapılan ilk incelemede Yıldırım'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yayımladığı taziye mesajında öğrencinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Açıklamada, Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve eğitim camiasına başsağlığı ve sabır dilendi.
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