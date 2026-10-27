Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray derbisinin ardından bir emniyet mensubunu ittiği ve tartıştığı görülen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Yanlış anlaşıldığını ifade eden Mert Hakan, olayların farklı bir yöne çekildiğini söyleyerek sitem etti.

Galatasaray derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde ve tünel girişinde yaşanan gerginlikte bir emniyet mensubunu önce ittiği daha sonra da tartıştığı görülen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

''ÖZÜR DİLERİM''

Maç sonundaki yüksek gerginliğe dikkat çeken tecrübeli futbolcu, yaşanan görüntüler nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi ve ''Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim'' dedi.

''FARKLI NOKTALARA ÇEKİLMEYE ÇALIŞIYOLAR''

Yaşanan olayın kendisi üzerinden farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığını ifade eden Mert Hakan, ''Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.'' sözleriyle sitem etti. 

Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Mert Hakan'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün oynadığımız derbi maçının ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında herhangi bir tartışmanın içinde yer almadım. Maçı kaybetmenin verdiği üzüntü ve gerginlikle, kimseyle muhatap olmadan yalnızca içeri girmeye çalışıyordum.

Ancak görüyorum ki yaşananlar, kamuoyunda yine benim üzerimden farklı noktalara çekilmeye çalışılıyor. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır. Onları hedef alan herhangi bir tutumun içerisinde olmam dün de söz konusu değildi, bugün de değildir. Yalnızca o anın stresiyle istemeden de olsa yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem kendilerinden de ayrıca özür dilerim.

Artık yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsım üzerinden farklı anlamlar yüklenmemesini temenni ediyorum.

Son olarak, dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz. Bu camianın beklentilerinin ve taşıdığımız formanın sorumluluğunun farkındayız. Yaşattığımız üzüntüyü telafi etmek, çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçemizi hak ettiği yere taşımak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdıBomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldıFenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakamDursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam Fenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istediFenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istedi Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansınErsun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın
Mert Hakan YandaşGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Halâ uslanmamış. FB nin teknik direktörünün ve yönetiminin ,özellikle olay yaratmak ve bu yaratılan kaostan beslenmek için elde tuttuğu kadrolu provakatör. 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Büyükçıngı Mahmut Büyükçıngı:
    Bir Fenerbahçeli olarak senden utanıyorum. Bu performansı keşke maçta gösterseydin. Yazıklar olsun, böyle özür dilenmez. Bu yönetim, hoca ve futbolcular varken, futbol takımı taraftarlığımı üzülerek askıya aldım. (Sizin için bir anlamı olduğunu da sanmıyorum) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:17:06. #7.12#
SON DAKİKA: Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei