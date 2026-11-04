Nakil öncesi izlediği derbi sonrası kalp krizi geçiren Fenerbahçeli hastanın ameliyatı ertelendi - Son Dakika
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Nakil öncesi izlediği derbi sonrası kalp krizi geçiren Fenerbahçeli hastanın ameliyatı ertelendi

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Nakil öncesi izlediği derbi sonrası kalp krizi geçiren Fenerbahçeli hastanın ameliyatı ertelendi
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Nakil öncesi izlediği derbi sonrası kalp krizi geçiren Fenerbahçeli hastanın ameliyatı ertelendi
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Kronik böbrek hastası 48 yaşındaki Serkan Erman, nakil için yattığı hastanede 26 Ekim'deki Galatasaray-Fenerbahçe maçını izledi. Gece göğüs ve sol kol ağrısıyla uyanan Erman'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı, anjiyoyla damarı açıldı. Böbrek nakli 5-6 ay sonraya kaldı.

Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman (48), böbrek nakli olmak için hastanede müşahede altındayken takımının deplasmanda Galatasaray ile oynadığı maçı izledi. Derbinin ardından strese giren Erman'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların müdahale ettiği Erman'ın tedavisi sürerken, böbrek nakli ise yaklaşık 6 ay ertelendi. Serkan Erman, "Maçı izledikten yaklaşık 2 saat sonra bayağı bir stres yaptım. Uyumaya daldığımda çok şiddetli bir göğüs ağrısı ve sol kol ağrısıyla uyandım. Hemşire hanıma seslendim, doktorlarımızı çağırdılar. Kalp elektrosu çekildikten sonra kalp krizi geçirdiğimiz ortaya çıktı. İnşallah Fenerbahçe'yi daha güzel günlerde, daha çok şampiyonluklarda görmek istiyoruz" dedi.

Kronik böbrek hastası olan Fenerbahçe taraftarı Serkan Erman, nakil olmak için İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurdu. Ameliyat öncesi gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından nakil işlemi için bir gün önce hastaneye yatırılan Erman, müşahede altında tutulduğu 26 Ekim'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını odasında izledi. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maç sırasında yoğun stres yaşadığını söyleyen Erman, karşılaşmanın ardından yapılan yorumları da takip etti. Spor programlarının sona ermesi üzerine uyumak isteyen Serkan Erman, sol kolunda ve göğsünde şiddetli ağrı hissetmesi üzerine durumu doktorlara bildirdi. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Erman, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Kalp krizi sonrası anjiyo yapılan Serkan Erman, böbrek nakli olabilmek için yaklaşık 6 ay bekleyecek.

MAÇ BİTTİ, GECE GÖĞÜS AĞRISIYLA UYANDI

Çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Serkan Erman, "Kronik böbrek hastasıyım, ayın 26'sında hastaneye yattım. Salı günü de böbrek nakli olacaktım. Ayın 26'sı akşamı odamda ameliyatımı beklerken, bilgisayarımdan Fenerbahçe maçını izliyordum. Maç bittikten sonra sonucundan dolayı stres yaptım. Yorumcuları falan izliyordum. Yorumcuları izledikten sonra yatağıma geçip uyumaya çalıştığımda çok şiddetli göğüs ve sol kol ağrısıyla uyandım. Hemşire hanıma seslendim, nefes alamadığımı ve göğüs ağrısı olduğunu söyledim. Doktorlarımızı çağırdılar, EKO çektiler. Kalp elektrosu çekildikten sonra kalp krizi geçirdiğim ortaya çıktı. Sabahında anjiyoya alındım ve böbrek naklim yaklaşık 3 ve 6 ay arasında bir ertelemeye neden oldu. Şimdi de böbrek naklimizin olmasını bekliyoruz. Bizi rahmetli amcamız Fenerbahçeli yaptı. Elimizden geldiği kadar, hasta olmadığımız zamanlarda da Fenerbahçe maçlarına gitmeye çalışıyoruz. İnşallah Fenerbahçe'yi daha güzel günlerde, daha çok şampiyonluklarda görmek istiyoruz" dedi.

DOKTOR: 3 AY ÖNCE TAMAMEN NORMALDİ

Erman'ı tedavi eden Prof. Dr. Mahmut Uluganyan, "Hasta bize yaklaşık 3 ay önce böbrek nakli olmak için başvurdu. Böbrek nakli hastaları nakil olmadan önce gelip kalple ilgili değerlendirme yapılır ve kalpten dolayı herhangi bir engel var mıdır, yok mudur diye bu hastaları değerlendiririz. Değerlendirmemizi yaptığımızda kalp fonksiyonları, EKG'si, ekosunda herhangi bir problem yoktu ve biz 'nakil olabilir' diye hastaya onay vermiştik. Nakil için yattığı zaman bizim kurumumuzda nakil öncesi tekrar EKG'si çekildiği zaman kalp krizi belirtileri görülmüş. Hastayı anjiyoya alıp damarındaki tıkanıklığı balon ve stent yöntemiyle açmış olduk. Fenerbahçe maçı sonrası yoğun stresle birlikte sıkıntısının başladığını söyledi. Biz bu durumu evet gerçekten görebiliyoruz; nitekim kalp krizlerinin yaklaşık yarısı, damar tıkanıklığı olmadan plak çatlamalarıyla oluyor. Bu plak çatlamaları yoğun bir stres, yoğun bir üzüntü, yoğun bir sevinçten sonra görebiliyoruz. Dolayısıyla hastanın bu durumunun da açıkçası maç ile ilişkili bir durum olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü biz bu hastayı 3 ay önce muayene ettiğimizde hem EKG'si hem ekosu hem eforu tamamen normal olan bir hastaydı" diye konuştu.

NAKİL İÇİN 5-6 AY BEKLEYECEK

Prof. Dr. Uluganyan, "Şimdi bu hastamızla ilgili olarak yapacağımız şey şu olacak: Kendisinin tıkanmış olan damarını çok uygun bir şekilde, güzel bir şekilde açmış olduk. İlaç tedavilerini vereceğiz biz bu hastaya, kan sulandırıcı tedavisi alacak ve kalp koruyucu tedavilerini alacak. Sonrasında yaklaşık bir 5-6 ay sonra da eğer genel durumu iyiyse belki tekrar nakille ilgili sürecini başlatmış olacağız. Hayati riski çok daha fazlaydı işlemden önce; şu an için tabii ki de her kalp hastası damarı açılsa bile kalp kriziyle ilgili bir süreci olduğu için risk devam eder ama bu tabii ki damarı açıldıktan sonra çok ciddi anlamda azalarak devam eder. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için kişiye 'stresten uzak dur' demek gerçekten işin çok kolay kısmı oluyor ama mümkün olduğu kadar stresten uzak duracak. Önünde stres yaratacağını düşündüğü bir eylem varsa mümkünse o stresli eylemi eğer bertaraf edebiliyorsa bertaraf edecek. Sakınabiliyorsa sakınmasını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Kalp KriziBöbrekSağlıkGüncelSporSon Dakika

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