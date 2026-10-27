Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba - Son Dakika
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Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba

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Sadettin Saran\'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
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Sadettin Saran\'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Saran'a, dosyaya giren ses kaydındaki "Pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan?" sözleri soruldu. Saran, "Keyifli bir gece geçirdik. Bir şarap vardı. Biraz fazla içti. Ona istinaden saçma sapan bir geyikti" yanıtını verdi. Mahkeme, Saran'ın duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırırken davayı 4 Kasım'a erteledi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Haklarında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen iki isimden Saran duruşmaya katılırken Cebeci mahkemeye gelmedi.

"SENDE VAR MI ONDAN?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Duruşmada Sadettin Saran'a, dava dosyasına giren ses kaydındaki "Pazar teyitleşiriz, sende var mı ondan?" ifadeleri soruldu. Saran, söz konusu konuşmanın şaka amaçlı olduğunu savunarak, "Keyifli bir gece geçirdik. Bir şarap vardı. Biraz fazla içti. Ona istinaden saçma sapan bir geyikti" dedi.

Sadettin Saran'a mahkemede

"BEN ESCOBAR MIYIM?" YAZIŞMASI DA SORULDU

Mahkemede Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçen "Ben Escobar mıyım? Sen bahçede yetiştirdiğin dallardan kopar" ve "Tamam, bulurum" şeklindeki konuşmalar da gündeme geldi. Saran, bu ifadelerle ilgili "Evet dedim. Laf olsun diye 'Yeter ki sen gel, hallederiz' gibisinden dedim. İnanın bahçede hiçbir şey yok. Her yeri aradılar. Ben Hollanda'ya gidip içmemiş adamım zaten" yanıtını verdi.

Sadettin Saran'a mahkemede

"ŞAKA, GEYİK KARIŞIMI YAZIŞMALARDI"

Ela Rümeysa Cebeci ile aralarındaki mesajların duygusal ilişkileri sırasında birlikte izledikleri bir filmle ilgili olduğunu söyleyen Saran, yazışmalarda geçen ifadelerin gerçek bir uyuşturucu teminine ilişkin olmadığını savundu. Saran, "Bu diyaloglar ve yazışmalar Ela Hanım'la tamamıyla aramızda gelişen duygusal ilişki sonucu birlikte izlediğimiz bir filmle alakalıydı. Bu yazışmalarda 'al gel' diye bir geyik yapıldı. Şaka, geyik karışımı yazışmalardı" dedi.

Sadettin Saran'a mahkemede

Suçlamaları reddeden Saran, "Ne kullandım ne kimseye verdim ne de satışını yaptım. Ben böyle bir yetiştiricilik yapsam bunu yazar mıyım? Tamamen şakaydı. Bahçemde ve evimde de arama yapılmasına rağmen bulunamadı" ifadelerini kullandı.

"BULAŞ OLMA İHTİMALİ VAR"

Mahkeme başkanının uyuşturucu testinin pozitif çıkmasını sorması üzerine Saran, sonucun temas yoluyla bulaşmadan kaynaklanmış olabileceğini savundu. Saran, "Bugün de en az 50-60 kişiyle tokalaştım. Ben tokalaşmayı seven bir insanım. Bilirkişilerden de görüş aldık. Zaten idrarımda çıkmadı. Sadece saçımda çıktı. Bulaş olma ihtimali var. Kızımın önünde yalan söylemem" dedi.

Sadettin Saran'a mahkemede

"BURADA OLMAKTAN ÜZÜNTÜ VE UTANÇ DUYUYORUM"

Duruşmada aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu açıklayan Saran, hakim karşısına çıkmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi. Saran, "Ben burada olmaktan inanılmaz derecede üzüntü ve utanç duyuyorum" diyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini yineledi.

Sadettin Saran'a mahkemede

TANIK: EVDE UYUŞTURUCU MADDE GÖRMEDİM

Duruşmada dinlenen tanık Hasan Dereci, Saran ile iş ilişkisi bulunduğunu ve bahçesinin bakımıyla ilgilendiğini anlattı. Saran'ın evinde yapılan arama sırasında yazlığa gittiğini belirten Dereci, "Ben bahçeye bir şey dikildiğini görmedim. Evde kesinlikle bir uyuşturucu madde de görmedim. Kullanıldığını da görmedim" dedi.

SARAN DURUŞMALARDAN MUAF TUTULDU

Savunmaların ve tanık ifadesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sadettin Saran'ın duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı. Mahkeme, Ela Rümeysa Cebeci'nin bir sonraki celsede dinlenmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti. Davanın bir sonraki duruşması 4 Kasım'da görülecek.

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Uyuşturucu TicaretiSaadettin SaranFenerbahçeMahkemeHakimSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • muratedip42@hotmail.com [email protected]:
    millet bir yolunu bulup yalan dolan işini yapıyor ! Ne geyiği bu işlerin iyice uzmanı olmuşlar ! 12 0 Yanıtla
  • erbilek06 erbilek06:
    Şu adamın gözlerinden belli bir şey içmediği boştan yere mevzular gibime geliyor. 1 2 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Tabi canım hepsi geyik muhabbeti, biz insanoğlu da yedik de acaba mahkeme heyetide yedimi, çünkü duruşmalardan muaf yarın suçsuz ve tahliye. Canına yandığımın dünyası, para var şan var adalet yok. 0 0 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Ne şakası ne geyiği atın bunuda Eko nun yanına Silivri ye -13 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba - Son Dakika
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