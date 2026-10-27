Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı - Son Dakika
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Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı

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Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
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Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
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İstanbul'da yakın arkadaşının sevgilisinin evinden çıktığı görülen genç kadın ile arkadaşı arasında çıkan sokak kavgasında, "Oktay benimle yatmaya çalıştı ama kabul etmedim" savunması şaşkınlık yarattı.

İstanbul’da yakın arkadaşının sevgilisinin evinden çıktığını gören bir kadın ile arkadaşı arasında sokak ortasında kriz çıktı. Arkadaşının sevgilisinin evinden ayrıldığını fark eden kadının tepkisi üzerine başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

"DONUMU BİLE YIRTTI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Tartışma anında kendisini savunan genç kadın, "Oktay benimle yatmaya çalıştı, donumu bile yırttı ama ben kabul etmedim" diyerek iddiaları reddetti. 

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ 

Sokakta seslerin yükselmesi ve gerilimin tırmanması üzerine çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

İstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    namuslu kız... d.nu yırttırmamış, ucundan azıcık koklatmış:)) 0 0 Yanıtla
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