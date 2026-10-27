Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı - Son Dakika
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Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı

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Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde "insani yardımların" yapılabilmesi için bölgesel ateşkesin başladığını açıkladı.

Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu

MELANİA TRUMP: ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bölgesel ateşkesin başladığını duyurdu.

Trump, "Ateşkes başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim'de Moskova saatiyle sabah 04.00’te yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgesel ateşkesin temel amacının insani yardım konvoylarının güvenli şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Melania Trump, ateşkesin Herson bölgesinin Oleşki kentini kapsadığını aktardı. Melania Trump, bölgesel ateşkese ilişkin detayların, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından da doğrulandığını kaydetti.

OLEŞKİ'DEKİ ATEŞKES

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Ukrayna'nın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (4)

  • Hikmet Bal Hikmet Bal:
    meloni acikladiysa doğru dur turamp aciklasa kimse inanmaz 8 0 Yanıtla
    kgjsnyysc8 kgjsnyysc8:
    meloni değil melania. meloni italya başbakanı. 1 0
  • mustafa.tukat mustafa.tukat:
    Baktı kocası beceremedi, kendisi ayarladı ateşkesi 3 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Fenerbahçeye montella gelsin diyenler like atsın 0 0 Yanıtla
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