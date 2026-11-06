Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz\'dan geçiyor: Transit trafik askıda

Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz'dan geçiyor: Transit trafik askıdaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, 2 Eylül'de Karadeniz açıklarında insansız hava aracı saldırısında hasar gören Barbados bayraklı ham petrol tankeri için durduruldu. Römorkörler ve Kıyı Emniyeti ekipleri eşliğinde ilerleyen 183 metrelik tanker, geçişin ardından tamir edilmek üzere Yalova'daki tersaneye götürülecek.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.
Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de İHA saldırısına uğrayarak hasar alan ham petrol tankeri, yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde. Tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.
KURTARMA RÖMORKÖRÜ DE HASAR GÖRMÜŞTÜ
Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi.
ONARIM İÇİN YALOVA'YA GÖTÜRÜLECEK
Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.
Kaynak: DHA
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