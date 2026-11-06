Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz'dan geçiyor: Transit trafik askıda - Son Dakika
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Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz'dan geçiyor: Transit trafik askıda

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Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz\'dan geçiyor: Transit trafik askıda
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Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz\'dan geçiyor: Transit trafik askıda
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İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, 2 Eylül'de Karadeniz açıklarında insansız hava aracı saldırısında hasar gören Barbados bayraklı ham petrol tankeri için durduruldu. Römorkörler ve Kıyı Emniyeti ekipleri eşliğinde ilerleyen 183 metrelik tanker, geçişin ardından tamir edilmek üzere Yalova'daki tersaneye götürülecek.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.

Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de İHA saldırısına uğrayarak hasar alan ham petrol tankeri, yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde. Tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.

KURTARMA RÖMORKÖRÜ DE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi.

ONARIM İÇİN YALOVA'YA GÖTÜRÜLECEK

Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.

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Kaynak: DHA
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