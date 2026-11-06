Saldırıda hasar gören TARYN EVE tankeri Boğaz\'dan geçiyor: Transit trafik askıda

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli tankerin geçişi nedeniyle askıya alındı.

Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de İHA saldırısına uğrayarak hasar alan ham petrol tankeri, yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde. Tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.

KURTARMA RÖMORKÖRÜ DE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi.

ONARIM İÇİN YALOVA'YA GÖTÜRÜLECEK

Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.