Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti - Son Dakika
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim, gün içerisinde istifasını sunan İsmail Kartal'ın talebini kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır'' denildi.

Son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve rakibinin 6 puan gerisine düşen Süper Lig devi Fenerbahçe’de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal dönemi sona erdi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinin ardından bugün yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e sundu. Kartal'ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

FENERBAHÇE AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini ve istifasının kabul edildiğini ''Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.'' sözleriyle açıkladı. 

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçının ardından istifa eden ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen İsmail Kartal, göreve geri dönmüştü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ''Ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın başında olacak.'' demişti. 

Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

GÖZTEPE MAÇINDA DİRK KUYT GÖREV ALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yeni hocasını bulana kadar takıma Dirk Kuyt hocalık yapacak. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında sahada olacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsmail Kartal, bu maçlarda 1.78'lik puan ortalaması yakaladı. 

İsmail KartalFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Sami Güran Sami Güran:
    Okan buruk birini daha yolladı artık geleni gideni sayamiyorum 15 6 Yanıtla
    Oooo Oooo:
    Fenerbahçe yöneticileri daha kapıdan çıkmadan yakalar ikna ederler! 0 0
  • eraysaliha eraysaliha:
    doğru bir karardı 9 1 Yanıtla
  • zakkum32 zakkum32:
    hele şükür 7 1 Yanıtla
  • I. Toper I. Toper:
    teknik direktörle bu iş çözlmez oyuncu yok ismalmi oynayacak 6 1 Yanıtla
    Mehmet Vural Mehmet Vural:
    al sana İsmail yalakası 1 0
    yunus deniz yunus deniz:
    aynen 0 0
    Murat Güler Murat Güler:
    İnşallah bir daha hangi yönetim gelirse gelsin bunu TD diye kapıdan içeri sokmazlar 0 0
  • İRFAN AROL İRFAN AROL:
    Bu olmadı İsmail hocam 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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