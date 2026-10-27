Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

Son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve rakibinin 6 puan gerisine düşen Süper Lig devi Fenerbahçe’de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal dönemi sona erdi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinin ardından bugün yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e sundu. Kartal'ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

FENERBAHÇE AYRILIĞI KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini ve istifasının kabul edildiğini ''Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.'' sözleriyle açıkladı.

BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçının ardından istifa eden ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen İsmail Kartal, göreve geri dönmüştü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ''Ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın başında olacak.'' demişti.

GÖZTEPE MAÇINDA DİRK KUYT GÖREV ALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yeni hocasını bulana kadar takıma Dirk Kuyt hocalık yapacak. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında sahada olacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsmail Kartal, bu maçlarda 1.78'lik puan ortalaması yakaladı.