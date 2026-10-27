Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi - Son Dakika
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi

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Süper Lig\'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte yeni oranlar...

Trendyol Süper Lig’de kıyasıya süren şampiyonluk mücadelesi devam ederken, takımların yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

GALATASARAY ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre Galatasaray, 1.86’lık oranıyla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterildi. Sarı-kırmızılı ekibi, 4.30'luk eşit oranlarıyla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ SIRADA

Dört büyükler arasında en yüksek şampiyonluk oranına sahip takım ise 5.20 ile Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş oldu. 

AMED'İN ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Listenin dikkat çeken diğer ekibi Amed SK için ise 50.00 oran belirlendi. Amedspor'un sezon başında şampiyonluk oranı 250.00 olarak gösteriliyordu. 

İşte güncel şampiyonluk oranları:

  • Galatasaray: 1.86
  • Fenerbahçe: 4.30
  • Trabzonspor: 4.30
  • Beşiktaş: 5.20
  • Amed SK: 50.00   
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Trabzonspor şampiyon olur 4 3 Yanıtla
    Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Gülecek yer arıyordum 1 1
  • ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    Galatasaray isterse Galatasaray olur. Galatasaray anca işi sallarsa ts veya bjk olur 2 3 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Allahın izniyle Trabzonspor şampiyon olacak 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Amedspor sürprizi - Son Dakika
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