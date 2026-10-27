Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

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Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
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Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
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Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı hesaplarda Kartal ile yolların ayrıldığı yönünde paylaşımlar yapılırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibine 2-1 mağlup olmasının ardından Kartal'a yönelik eleştiriler artarken kulübe yakın olduğu belirtilen bazı hesaplar ayrılık iddialarını gündeme taşıdı.

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

FENERBAHÇE'DE AYRILIK İDDİASI

Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda deneyimli teknik adamla ayrılık kararı alındığı iddia edildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminden veya İsmail Kartal'dan ayrılığı doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından İsmail Kartal'ın maç sonu değerlendirmeleri de taraftarların eleştirilerine neden olmuştu. Derbideki sonuç ve takımın performansı üzerinden Kartal'a tepki gösteren bazı Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör değişikliği yapılmasını istedi.

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

TARAFTARLARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray yenilgisiyle birlikte İsmail Kartal'a yönelik tepkiler arttı. Özellikle derbide ortaya konulan futbol ve teknik heyetin tercihleri eleştirilerin odağında yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü, takımın yeni bir teknik direktörle yoluna devam etmesi gerektiğini savunarak Kartal'ın görevinden ayrılmasını istedi.

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

"DERBİ KAZANMADAN DA ŞAMPİYON OLUNUYOR" SÖZLERİ TARTIŞILDI

İsmail Kartal'ın maç sonundaki açıklamaları da eleştirilere neden oldu. Deneyimli teknik adam, Galatasaray karşısında sergilenen performanstan memnun olmadığını belirterek taraftarlardan özür diledi. Kartal, "Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. Basın toplantısında ise "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor. Daha önce de olundu. Bu sene biz de olabiliriz" sözleriyle şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı.

Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 16 puanda kaldı. Sarı-kırmızılılar ise 22 puana ulaşırken iki takım arasındaki fark 6 puana yükseldi. Derbi yenilgisinin ardından hem alınan sonuç hem de takımın performansı, Kartal'ın geleceğine yönelik tartışmaları beraberinde getirdi.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

İsmail Kartal ile yolların ayrıldığına ilişkin iddialar henüz resmiyet kazanmadı. Sarı-lacivertli kulüpten bir ayrılık duyurusu yapılmazken teknik direktörün geleceği konusunda gözler yönetimden gelecek açıklamaya çevrildi.

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İsmail KartalGalatasarayFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • haydar topçu haydar topçu:
    Zeki Murat göle gelsin 1 1 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    lütfen doğru olsun amiiiiiiiiinnnnm 0 2 Yanıtla
  • alparslan7692 alparslan7692:
    Kartal gider kocaman gelir 0 1 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    ocak ayına kadar kartal ile devam sonra montella. 0 0 Yanıtla
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