Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Bir sağlık personeli, gelen hasta yoğunluğundan yaptığı kahveyi içemediği için dert yandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan çalışan "Bir kahve yaptım, hasta yoğunluğundan içemedim" notunu düştü.

O anlara ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına "Yoğunluktan değil, bence o dudaklardan içememiş kahveyi", "Kahve içmeye vakti yok ana tik tok çekmeye var", "Vah garibim, kahveni de evinde iç", "Bunları vereceksin özel sektöre görecekler çayı kahveyi" şeklinde yorumlar yapıldı.