Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor - Son Dakika
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Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

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Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
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Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Haber Videosu

Gelen hasta yoğunluğu nedeniyle yaptığı kahveyi içemediğini belirterek sosyal medyada video paylaşan sağlık personeli, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı; videoya "Kahve içmeye vakit yok ama TikTok çekmeye var" yorumları yağdı.

Bir sağlık personeli, gelen hasta yoğunluğundan yaptığı kahveyi içemediği için dert yandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan çalışan "Bir kahve yaptım, hasta yoğunluğundan içemedim" notunu düştü. 

O anlara ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına "Yoğunluktan değil, bence o dudaklardan içememiş kahveyi", "Kahve içmeye vakti yok ana tik tok çekmeye var", "Vah garibim, kahveni de evinde iç", "Bunları vereceksin özel sektöre görecekler çayı kahveyi" şeklinde yorumlar yapıldı. 

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    Yorumlar (30)

  • Sabri Güler Sabri Güler:
    yanlış meslek seçmiş 25 0 Yanıtla
    Ferdi Kerim Ferdi Kerim:
    Orası kahve içme yeri değil , mesain bitince evinde zıkkımlan. 0 0
  • veligurler1453 veligurler1453:
    çok hemde görevini bırakmalı on binlerce insan var o işi yapmak isteyen paraya ihtiyacı olan 20 0 Yanıtla
    Yılmaz TUTAL Yılmaz TUTAL:
    Bunlar torpille kaç kişinin hakkını gasp etti Allah bilir, çoğu yer hastanelerde böyle, nasıl geldiyse o memuriyete o başka bir sorun. Ancak bunları düzeltecek ilk kişi Başhekimdir, çoğu hastanelerin wc lerine girmeye insan çekiniyor, temizlik konularında da zayıflar, 0 0
  • Azamet Saati Azamet Saati:
    Bu Tipler mı Sağlık Çalışanları ????Sanki Defileye çıkmış 15 0 Yanıtla
  • Serap Akyildiz Serap Akyildiz:
    torpille işe girince böyle oluyor ne bekliyorsunuz ki başka devlet hast. gıdınce çok var bu tiplerden bide kendılerını bişey zanneden konuşmalar davranışlar yokmu deli ediyorlar insanı 15 0 Yanıtla
  • uğur baş uğur baş:
    yasal işlem başlatılmalı orası kahve yapma yeri değil 12 0 Yanıtla
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