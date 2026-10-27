Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelen hasta yoğunluğu nedeniyle yaptığı kahveyi içemediğini belirterek sosyal medyada video paylaşan sağlık personeli, kullanıcıların sert tepkisiyle karşılaştı; videoya "Kahve içmeye vakit yok ama TikTok çekmeye var" yorumları yağdı.
Bir sağlık personeli, gelen hasta yoğunluğundan yaptığı kahveyi içemediği için dert yandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan çalışan "Bir kahve yaptım, hasta yoğunluğundan içemedim" notunu düştü.
O anlara ilişkin görüntü büyük tepki çekti. Videonun altına "Yoğunluktan değil, bence o dudaklardan içememiş kahveyi", "Kahve içmeye vakti yok ana tik tok çekmeye var", "Vah garibim, kahveni de evinde iç", "Bunları vereceksin özel sektöre görecekler çayı kahveyi" şeklinde yorumlar yapıldı.
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