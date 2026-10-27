Görüntü Türkiye\'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

İstanbul Esenyurt’ta iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Kavga sırasında kadınlardan birinin diğerine dönerek ve havaya sıçrayarak tekmeler savurduğu anlar çevredekileri şaşkına çevirdi. Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat sahnelerini aratmayan kavga görüntüleri kısa sürede gündem oldu.