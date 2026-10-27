Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun - Son Dakika
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Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun

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Görüntü Türkiye\'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
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Görüntü Türkiye\'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Haber Videosu

Esenyurt’ta iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, diğerine dönerek ve sıçrayarak tekmeler savurdu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

İstanbul Esenyurt’ta iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü.  Kavga sırasında kadınlardan birinin diğerine dönerek ve havaya sıçrayarak tekmeler savurduğu anlar çevredekileri şaşkına çevirdi.  Popüler dövüş oyunu Mortal Kombat sahnelerini aratmayan kavga görüntüleri kısa sürede gündem oldu. 

EsenyurtTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Bence kadın değil. 6 0 Yanıtla
  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Bunlar kadın kadın hareketi değil, kırkambar bişi bu 1 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Daha çok Street Fighter'da ki Chun Lii karakteri gibi gayret etseydi dönerli tekme atabilirdi onun gibi 0 0 Yanıtla
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Kitana 0 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Kesin kadın değildir...olsa olsa dönme dolaptır;))) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun - Son Dakika
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