Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri - Son Dakika
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Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

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Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
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Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
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Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Bıyık bırakarak değiştirdiği imajıyla dikkat çeken Saran, aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu açıkladı. Suçlamaları reddeden iş insanı, "Hayatımın en utanç verici günü bugün" sözleriyle savunma yaptı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çağlayan Adliyesi'ne gelen Saran, hem değişen görünümü hem de mahkemede yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

BIYIKLI HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşma için adliyeye gelen Sadettin Saran'ın yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. Daha önceki görüntülerinden farklı olarak bıyık bıraktığı görülen iş insanının adliyeye giriş anları kameralara yansıdı.

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

"NE KULLANDIM NE YETİŞTİRDİM NE DE SATTIM"

Hakim karşısında hakkındaki suçlamaları reddeden Saran, dava dosyasına giren yazışmaların şaka amaçlı olduğunu savundu.

Saran, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce belirttiğim gibi ne bahsi geçen maddeyi yetiştirdim ne kimseye verdim. Bu diyaloglar tamamen aramızda gelişen ilişkiden kaynaklanan ve ilişkimiz sürecinde adını hatırlamadığım izlediğimiz bir filmle ilgili yaptığımız bir geyikten ibarettir. Assos'taki bahçemde de bir şey bulunamadı. Bu yazışma tamamen geyik ve şaka. Ne kullandım ne yetiştirdim ne de sattım. Bahçemde evimde hiçbir şey bulunmadı."

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

"HAYATIMIN EN UTANÇ VERİCİ GÜNÜ BUGÜN"

Mahkemede duygusal ifadeler kullanan Saran, hakim karşısına çıkmaktan üzüntü duyduğunu söyledi.

"Sayın başkanım ben burada olmaktan sizin karşısında olmaktan üzüntü ve utanç duyuyorum. Hayatımın en utanç verici günü bugün. Ben 67 ülkede iş yapan bir devlet memuru çocuğuyum. Sıfırdan geldim buraya. Hayatımla herkese örnek olmuş bir insanım. 25 senede 28 tane spor salonu açtım ben. 8 tane okul yaptırdım. Devletime seve seve bağışladım. Haysiyetim şerefim ve her şeyden çok sevdiğim kızım üzerine yemin ederim ki uyuşturucuyu ne kullandım ne de temin ettim."

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

AYLIK GELİRİNİ 6 MİLYON TL OLARAK AÇIKLADI

Sadettin Saran, duruşmada kimlik ve ekonomik durumuna ilişkin soruları da yanıtladı. İş insanı, aylık gelirinin 6 milyon TL olduğunu söyledi. Saran'ın mahkemede açıkladığı gelir miktarı, duruşmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

SAÇ ÖRNEĞİNDEKİ TEST POZİTİF ÇIKMIŞTI

Saran hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, saç örneğinde kokain tespit edildiği, kan, idrar ve tırnak örneklerinin ise negatif sonuç verdiği bildirilmişti.

Saran, raporun ardından suçlamaları reddederek bağımsız bir laboratuvarda yeniden test yaptırmıştı. Bu testin negatif çıktığı yönünde haberler yayımlanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında Adli Tıp Kurumu raporu dışında başka bir rapor bulunmadığını açıklamıştı.

Saran ise saç örneğindeki pozitif sonucun uyuşturucu kullanımından kaynaklanmadığını savunarak Fenerbahçe başkanlık seçimi döneminde kullandığı sakinleştirici ilaçlara dikkat çekmişti.

EN AZ 10 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirleri uygulanan Saran, 27 Ekim 2026'da davanın ilk duruşmasında savunmasını yaptı.

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Uyuşturucu TicaretiSaadettin SaranFenerbahçeHakimSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Ama test sonucu pozitif çıktı, devletin kurumu yalan mı söylüyor yani 0 2 Yanıtla
    Fetoziken Dikici Fetoziken Dikici:
    devletin verdiği rapormu dogru? taurasiye de doping yapti raporu verip Fetosaraya transferi yapilinca yanlışlık oldu denilmisti ve saran ozel labaratuarlarda testi temiz cikmisti o ne olacak, 0 0
  • elhakifan elhakifan:
    yaşa Fenerbahçe ???? 0 0 Yanıtla
  • MGk MGk:
    Zengin oldukları için mi uyuşturucu işindeler yoksa uyuşturucu işinde oldukları için mi ünlü ve zenginler..?? 0 0 Yanıtla
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