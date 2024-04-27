Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Kartal, "Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi" ifadelerini kullandı.

27.04.2024 22:07  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 2-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Bugünkü maça kazanmak için çıkmıştık, iyi hazırlanmıştık. Maça çok iyi başladık. Oyuncularım ne istediysem hepsini çok iyi yaptılar. İlk 15-20 dakikada yüzde yüz 3-4 pozisyonumuz var. Çok tempolu, çok coşkulu ve yüksek enerjiyle başladık. Bu oyunumuz, tribünleri motive etti. Onlar da çok iyi destekledi. Rakip 25. dakikada 10 kişi kaldı ve 30'da biz gol bulduk. Golden sonra rakip takım gömüldü, bizim oyunumuz üretkenlik anlamında düştü, daha az pozisyon oldu. İlk devre 1-0 bitti. Devre arasında 1-0'ın yetmeyeceğini 2, 3, 4 gol bulmamız gerektiğini söyledi. Beşiktaş'ın geçmişte 10 kişi kalmasına rağmen buradan puanla ayrıldığını söyledik devrede. İkinci golü bulduk, 3-4 olabilirdi. Net pozisyonlar vardı. Cenk'in attığı golle 2-1 bitti. Kazanmasını bildik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İSMAİL'İN DURUMU YARIN BELLİ OLACAK

Maçın 15. dakikasında sakatlanarak sedyeyle sahayı terketmek zorunda kalan İsmail Yüksek ile ilgili konuşan Kartal, "İsmail'e üzgünüz. Ayağında bir sakatlık var. Mecburi bir değişiklik yaptı. Sağlık ekibimiz uğraşıyor. Sonuçları yarın sağlık ekibinden öğreneceğiz. Şu an belli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

EDIN DZEKO NEDEN YEDEK KALDI?

Edin Dzeko'nun neden yedek kaldığına dair gelen soruyu da yanıtlayan İsmail Kartal, "Biz bir takımız. Maç maç düşünüyoruz. Herkesin birbirine saygısı var. Batshuayi'nin oynamasının daha doğru olacağını düşündük. Hafta içinde de antrenmanlarda iyi performans ortaya koydu. Bu maçta tercimiz Batshuayi'ydi" açıklamasını yaptı.

Trendyol Süper Lig, İsmail Kartal, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Trendyol, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Galatasaray Spor kulübü: Sıkıntı yok herşey Galatasaray’ın kontrolü altında:))) 0 0 Yanıtla

22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:24 Adıyaman’da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı Adıyaman'da polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı: 2 yaralı
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 22:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement