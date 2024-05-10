Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz

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İstanbul'da özel bir lisede görevli okul müdürünün okuldan atılan bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Tekin katıldığı canlı yayında "Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz" dedi.

10.05.2024 15:34  Güncelleme: 16:01
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, 17 yaşındaki Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından atılacak adımlara ilişkin CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIMIZA SABIRLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları; "Valiliklerimiz bu konuda üstüne düşeni yapıyorlar. Ama alınan tüm tedbirlere rağmen istenmedik bir durum gelen öğretmeni duyar duymaz, hem idari hem de hukuki süreçlere müdahil olmak anlamında süreci üstleniyoruz. Gereken süreci takip ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımıza bu konudaki fedakarlıklarına, sabırları için teşekkür ediyoruz. Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımıza tedbirlerimizi anlattığımız öğretmene yönelik şiddetin önlenmesine yönelik talepleri olmuştu. Biz de yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlayacağımızı içine de şiddetle mücadelenin ekleneceğini söylemiştik. Şu anda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Öğretmen kanuna koyduğumuz madde ile öğretmenlerimize yönelik şiddette cezaların %50 artırıcı bir madde koyuyoruz. Bu fiili işleyenlerin hafif cezalarının ertelenmesi hükümleri vardı. Biz öğretmenlerimize yönelik bu cezaların ertelenmesinin engellenmesini istedik. Öğretmene şiddet uygulayan kişilerin tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Son olarak sözleşmeli öğretmen arkadaşlarımızın da yaptıkları işin kamu görevlisi gibi kabul edilip devlet okullarındaki öğretmenlerimiz gibi yukarıdaki saydığım hususlar gibi değerlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızdaki güvenlik görevlisi sayısını artırıp daha güçlü bir mekanizma kuracağız. Bize ulaşan taşkınlık söz konusu olmadı. Biz en az öğretmen arkadaşlarımız kadar bu sürecin işleyişinden rahatsızız ve gerekli tedbirleri alacağız. Ben öğretmenlerimizin hukukunu korumak anlamında şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz, öğretmen arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Kesinlik buna müsaade etmeyeceğiz.

"DÜZENLEMENİN HAZİRAN BAŞINDA YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Yasal düzenleme şu anda ilgili kurullarla görüşülüyor. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki hafta Meclis'e sevk edilmiş olur. TBMM'nin takvimine göre Haziran ayı başında yasalaşacağını düşünüyoruz. İçişleri Bakanlarımız okullarımız için risk analizi yapmış durumda. Bu okullarda polis güvenliği var zaten. X-Ray cihazları bizim gündemimizde zaten. Farklı güvenlik tedbirlerini de hayata geçireceğiz, öğretmen arkadaşlarımızın şüphesi olmasın. Bu oluşumla oluşturdukları aile ortamı için, öğretmen arkadaşlarına sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Daha önce İstanbul'daki bir arkadaşımız için konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımız arayarak geçmiş olsun dilemişti. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ne gibi tedbirler alabiliriz bunları planladık, yakında hayata geçireceğiz."

Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis\'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz - Son Dakika

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