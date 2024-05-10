Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün yaptığı açıklamada kamuda tasarruf ve verimlilik paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurmuştu. Ayrıntıları ortaya çıkan tedbirlere göre kamu kurumları tarafından kullanılan araç ve mülklere yapılan harcamaların sınırlanması söz konusu olacak, kimi yatırımlar da askıya alınacak. Kamu sektöründe işe alımlarda ise kesintiler yer alacak.

10.05.2024 15:50  Güncelleme: 16:06
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelecek hafta pazartesi günü açıklayacağı tasarruf tedbirlerinin ayrıntılarını ABD'li finans ajansı Bloomberg aktardı.

TASARRUFUN DETAYLARI BELLİ OLUYOR

ABD'li ajansta yer alan habere göre, pazartesi günü açıklanacak tasarruf tedbirleri kapsamında yatırımların yavaşlatılması ve kamuda alımların azaltılması gibi düzenlemeler yer alacak.

KANAL İSTANBUL PROJESİ ETKİLENEBİLİR

Tasarruf planları arasında 'bazı erken aşama altyapı projelerinin yavaşlatılması ve önümüzdeki üç yıl boyunca gerekli görülmedikçe yenilerinin hayata geçirilmemesi planı' yer alıyor. Bu durum Kanal İstanbul gibi mega projeleri de etkileyebilir.

KAMU SEKTÖRÜNDE İŞE ALIMLARDA KESİNTİLER YER ALACAK

Belgeye göre diğer önlemler arasında 'hükümet tarafından kullanılan araç ve mülklerin satın alınması ve kiralanmasının durdurulması' yer alıyor. Ayrıca kamu sektöründe işe alımlarda kesintiler yer alacak. Ayrıca yabancı delegasyonlar için sosyal etkinliklerde kesintiler de tasarruf tedbirleri kapsamına alınacak.

Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı - Son Dakika

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