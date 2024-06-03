Kiracıyla Ev Sahibi Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Kiracıyla Ev Sahibi Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Kiracıyla Ev Sahibi Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Kağıthane'de ev sahibi bir adam, evini boşaltması için son 3 ay kira almamak şartıyla kiraya verdiği kişiden ev sahibinin oğlu için yer açmasını istedi. Ancak kiracı, 3 ay sonra evden çıkmayınca çıkan kavgada silahla gelen ev sahibinin küçük oğlunun tehditleri şoke etti.

03.06.2024 09:57
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Kağıthane'de ev sahibi bir adam, 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla evini boşaltmasını istedi. Teklifi kabul eden kiracı, 3 ay sonra ev sahibini oyalayarak evden çıkmayınca ortalık karıştı. Sokağa taşan kavga kameralara yansırken, silahla gelen ev sahibinin küçük oğlunun "burayı kan gölüne çeviririm" diye bağırdığı anlar şoke etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan ve evli bir adama kiraya verdi. Kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi.

"3 ay kira verme sonra evi boşalt" teklifine rağmen evi boşaltmadı

Bunun üzerine Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek oğlunun evleneceğini ve evinde oturacağını, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi. Teklifi kabul eden kiracı iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oylayarak evden çıkmadı. Ev sahibi kiracının çıkacağını günü beklerken, dün akşam saatlerinde ev sahibi Behçet A. son durumu konuşmak için kiracısını aradı. Ev sahibi Behçet A., telefonda evden ne zaman çıkacağını sorunca kiracısı iddiaya göre, "Ben evinizden çıkmıyorum. Kralı gelsin çıkartsın" diye karşılık verdi.

"Buraya kan gölüne çeviririm"

Aldığı cevap karşısında öfkelenen ev sahibi Behçet A., oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayandı. Binada başlayan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, darp edilen kiracıyı komşuları güçlükle kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında "burayı kan gölüne çeviririm" diye bağırdı.

"5 çocuğum var nasıl çıkayım"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Darp edilen kiracının ise komşularına, "5 çocuğum var, karım var evimden çık diyor nasıl çıkayım" dediği duyulurken, tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ev sahibinin iddiasına göre evde 300 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.

Öte yandan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kiracıyla Ev Sahibi Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı - Son Dakika

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