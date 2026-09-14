Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de motorine yüzde 40'a, benzine ise yüzde 28'e varan zamların ardından Hama, Han Şeyhun ve Maarratünnuman'da halk sokağa çıktı. Göstericiler ana karayolunu saatlerce trafiğe kapatıp lastik yakarken, hükümet fiyat artışlarının küresel akaryakıt maliyetlerindeki yükseliş ve Banyas rafinerisindeki yenileme çalışmaları nedeniyle alınan geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ülkenin farklı kentlerinde protestolara neden oldu. Pazar günü yürürlüğe giren yeni tarifeyle motorin fiyatlarında yüzde 40'a, benzin fiyatlarında ise yüzde 28'e varan artışlar yapıldı.

Kararın ardından Hama, Han Şeyhun ve Maarratünnuman'da kalabalık gruplar sokaklara çıkarak fiyat artışlarına tepki gösterdi.

ANA KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

Protestolar sırasında göstericiler ana karayolunu birkaç saat boyunca trafiğe kapattı. Kalabalık gruplar sokaklarda toplanırken bazı noktalarda lastikler yakıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki sert artış sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, hükümetin aldığı karar kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti.

MOTORİNE YÜZDE 40, BENZİNE YÜZDE 28'E VARAN ZAM

Pazar günü uygulamaya giren kararla motorin fiyatlarında yüzde 40'a, benzin fiyatlarında ise yüzde 28'e varan artış gerçekleştirildi.

Suriye hükümeti, zamların küresel akaryakıt temin maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle alınan geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

HÜKÜMET BANYAS RAFİNERİSİNİ İŞARET ETTİ

Hükümet, küresel piyasalardaki yükselişin yanı sıra ülkenin kritik enerji tesislerinden Banyas rafinerisinde devam eden yenileme çalışmalarının da fiyat artışında etkili olduğunu bildirdi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla rafinerinin günlük işleme kapasitesinin 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

ÜRETİM İHTİYACIN ÜÇTE BİRİNİ BİLE KARŞILAMIYOR

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ülkenin mevcut durumda günlük yaklaşık 102 bin varil petrol ürettiğini açıkladı.

Suriye'nin yurt içi tüketimini karşılayabilmesi için ise günlük yaklaşık 325 bin varil petrole ihtiyaç duyuluyor. Böylece mevcut üretim ihtiyacın yaklaşık üçte birini karşılayabilirken, aradaki büyük fark ithalat yoluyla kapatılıyor.

FİYATLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Suriye Enerji Bakanlığı, küresel piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının yeniden değerlendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca uzun vadede ülkenin petrol rafinaj ve depolama kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

14 yıl süren savaşın ardından yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de enerji ve akaryakıt tedariki, ekonomik toparlanmanın önündeki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Han Şeyhun, Hükümet, Ekonomi, Suriye, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Suriye Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • light null light null:
    Bunlar işi bilmiyor, 1 puan, 2 puan hissettirmeden. 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Tunc Mehmet Tunc:
    Bunlar işi bişmiyor. Ha Suriye hallkıda helal olsun vallahi bizim yapamadığımızı yapıyor. Özbekistan yapıyor. İran yapıyor. Kıbrıs Yapıyor. Türkmenistan yapıyor. Ama Biz Yazık günah hakkını aramayı bilmeyen bir toplumuz. Tabi bu benim kanaatim :) 2 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Benim komsularim Yunan Bulgar Gurcu Ermeni ve Kurdlerdir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Adana’da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı
İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria’da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor İsrail basını: İsrail ordusu, Batı Şeria'da geniş çaplı bir tırmanışa hazırlanıyor
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
Artvin’de devrilen ATV’nin sürücüsü hayatını kaybetti Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti
Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin iş yerine gitti! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:17
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe Çok sayıda asker esir alındı
Husilerden Suudi destekli güçlere ağır darbe! Çok sayıda asker esir alındı
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
10:06
Balkonda sopalı dehşet kamerada Genç kadının elinde sadece çarşaf vardı
Balkonda sopalı dehşet kamerada! Genç kadının elinde sadece çarşaf vardı
09:23
Düğün başına 30 bin TL Atatürk’e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
Düğün başına 30 bin TL! Atatürk'e benzediği iddia edilen adama tepki yağdı
09:17
Ülke genelinde “Sokaklar Güvende“ operasyonu 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:13:33. #7.12#
SON DAKİKA: Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement