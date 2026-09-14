Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var

Suriye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ülkenin farklı kentlerinde protestolara neden oldu. Pazar günü yürürlüğe giren yeni tarifeyle motorin fiyatlarında yüzde 40'a, benzin fiyatlarında ise yüzde 28'e varan artışlar yapıldı.

Kararın ardından Hama, Han Şeyhun ve Maarratünnuman'da kalabalık gruplar sokaklara çıkarak fiyat artışlarına tepki gösterdi.

ANA KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTILAR

Protestolar sırasında göstericiler ana karayolunu birkaç saat boyunca trafiğe kapattı. Kalabalık gruplar sokaklarda toplanırken bazı noktalarda lastikler yakıldı.

Akaryakıt fiyatlarındaki sert artış sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, hükümetin aldığı karar kısa sürede tartışmaların odağına yerleşti.

MOTORİNE YÜZDE 40, BENZİNE YÜZDE 28'E VARAN ZAM

Pazar günü uygulamaya giren kararla motorin fiyatlarında yüzde 40'a, benzin fiyatlarında ise yüzde 28'e varan artış gerçekleştirildi.

Suriye hükümeti, zamların küresel akaryakıt temin maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle alınan geçici bir önlem olduğunu açıkladı.

HÜKÜMET BANYAS RAFİNERİSİNİ İŞARET ETTİ

Hükümet, küresel piyasalardaki yükselişin yanı sıra ülkenin kritik enerji tesislerinden Banyas rafinerisinde devam eden yenileme çalışmalarının da fiyat artışında etkili olduğunu bildirdi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla rafinerinin günlük işleme kapasitesinin 80 bin varilden 130 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

ÜRETİM İHTİYACIN ÜÇTE BİRİNİ BİLE KARŞILAMIYOR

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ülkenin mevcut durumda günlük yaklaşık 102 bin varil petrol ürettiğini açıkladı.

Suriye'nin yurt içi tüketimini karşılayabilmesi için ise günlük yaklaşık 325 bin varil petrole ihtiyaç duyuluyor. Böylece mevcut üretim ihtiyacın yaklaşık üçte birini karşılayabilirken, aradaki büyük fark ithalat yoluyla kapatılıyor.

FİYATLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Suriye Enerji Bakanlığı, küresel piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarının yeniden değerlendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca uzun vadede ülkenin petrol rafinaj ve depolama kapasitesinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

14 yıl süren savaşın ardından yeniden yapılanma sürecindeki Suriye'de enerji ve akaryakıt tedariki, ekonomik toparlanmanın önündeki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor.