Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı - Son Dakika
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Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
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Serie A'da oynanan Genoa-Frosinone karşılaşmasında görev yapan İtalyan hakem Giuliana Vigile, maçın ardından sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Vigile'nin hakem formasıyla sahadaki görüntüsünün yanı sıra sosyal medya hesabındaki günlük hayatından kareleri de gündem oldu. Fotoğrafları gören bazı futbolseverler, İtalyan hakemi tanımakta güçlük çekti.

Serie A'da oynanan Genoa-Frosinone karşılaşmasında görev yapan Giuliana Vigile, maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan hakemin karşılaşmadaki görüntülerinin ardından saha dışındaki paylaşımları da merak konusu oldu.

PAYLAŞIMLARINI GÖRENLER TANIYAMADI

Giuliana Vigile'nin kişisel hesabında yer verdiği bazı karelerde plajda ve günlük hayatında verdiği pozlar dikkat çekti. Vigile'nin bu fotoğraflardaki görünümü ile hakem formasıyla sahadaki görüntüsü arasındaki fark, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

SAHA DIŞINDA BAMBAŞKA BİR TARZ

Karşılaşmalarda hakem formasıyla görülen Vigile'nin saha dışında tercih ettiği farklı tarz, fotoğrafları görenlerin ilgisini çekti. İtalyan hakemin paylaşımlarını ilk kez gören bazı futbolseverler ise Vigile'yi tanımakta zorlandı.

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

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Son Dakika Spor Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı - Son Dakika

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