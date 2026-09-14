Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Serie A'da oynanan Genoa-Frosinone karşılaşmasında görev yapan Giuliana Vigile, maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan hakemin karşılaşmadaki görüntülerinin ardından saha dışındaki paylaşımları da merak konusu oldu.

PAYLAŞIMLARINI GÖRENLER TANIYAMADI

Giuliana Vigile'nin kişisel hesabında yer verdiği bazı karelerde plajda ve günlük hayatında verdiği pozlar dikkat çekti. Vigile'nin bu fotoğraflardaki görünümü ile hakem formasıyla sahadaki görüntüsü arasındaki fark, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SAHA DIŞINDA BAMBAŞKA BİR TARZ

Karşılaşmalarda hakem formasıyla görülen Vigile'nin saha dışında tercih ettiği farklı tarz, fotoğrafları görenlerin ilgisini çekti. İtalyan hakemin paylaşımlarını ilk kez gören bazı futbolseverler ise Vigile'yi tanımakta zorlandı.