Amazon, Miami'de 5 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası 21 Air ile uçuşları durdurdu
Amazon, Miami Uluslararası Havalimanı'nda 7 Eylül'de meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kargo uçağı kazasının ardından 21 Air ile yürüttüğü operasyonları askıya aldı. Sözcü Kelly Nantel, değerlendirme sürecinin ardından alınan kararı duyurdu.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, firmaya ait kargo uçağının pistten çıkması sonucu 5 kişinin öldüğü kazanın ardından kargo taşımacılığı yapan 21 Air şirketi ile yürütülen operasyonlarını askıya aldı.
Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, 7 Eylül'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Nantel, geçen hafta yaşanan "elim olay" sonrası yürütülen değerlendirme sürecinin ardından kargo taşımacılığı yapan 21 Air ile yürütülen faaliyetleri durdurma kararı aldıklarını belirtti.
ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının, Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği yer almıştı.
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