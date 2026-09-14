Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Aydın’da fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama ve müstehcenlik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin sürekli gittiği belirlenen 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, fuhuşa teşvik veya aracılık veya zorlama ile müstehcenlik suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. 

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Yankı Ö. (42), Damla K. (33), Hikmet H. (24), Ayça T. (48), Defne T. (35) ve Fatih M. (29) gözaltına alındı. 

Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

3 İŞLETMEYE BASKIN

Operasyon kapsamında şüphelilerin takıldığı belirlenen 3 ayrı işletmeye de baskın düzenlenerek arama yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yankı Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, diğer 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın’da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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