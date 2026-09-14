Kırsalda tek başına yürüyordu! Bir anda karşısına çıkınca tetiğe bastı
Yurt dışında meydana gelen olayda, doğa yürüyüşü sırasında aniden karşısına çıkan dağ aslanının kendisine doğru hamle yaptığını fark eden bir kişi, kendini savunmak amacıyla hayvana silahıyla ateş açtı.
Yurt dışında kırsal bir alanda yürüyüşe çıkan şahıs, rotası üzerinde beklenmedik bir şekilde bir dağ aslanı ile karşı karşıya geldi. Vahşi hayvanın bölgeden uzaklaşmak yerine doğrudan yürüyüşçünün üzerine doğru yönelmesi, büyük bir paniğe neden oldu.
HAYVANI SİLAHIYLA VURDU
Dağ aslanının giderek yaklaşması üzerine saldırıya uğrayacağını düşünen kişi, kendini korumak için hızla harekete geçti. Yanında bulundurduğu silahını çeken yürüyüşçü, üzerine doğru gelen hayvana ateş etti.
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