ROKETSAN duyurdu! BURÇ'tan ilk kez ateşlenen SUNGUR, hareketli hedefi imha etti - Son Dakika
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ROKETSAN duyurdu! BURÇ'tan ilk kez ateşlenen SUNGUR, hareketli hedefi imha etti

ROKETSAN duyurdu! BURÇ\'tan ilk kez ateşlenen SUNGUR, hareketli hedefi imha etti
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Milli imkanlarla geliştirilen BURÇ hibrit hava savunma sistemi ilk atışını gerçekleştirdi. Sistemden fırlatılan SUNGUR füzesi, hareketli bir hava hedefini vurarak imha etti. ROKETSAN, katmanlı hava savunmaya yeni bir atış kabiliyetinin eklendiğini duyurdu. Genel Müdür Murat İkinci de paylaşımında, milli sistemlerin entegrasyonuyla hava savunma gücünün etkinliğinin arttığını vurguladı.

ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen BURÇ hibrit hava savunma sistemi üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR füzesi, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti.

KATMANLI HAVA SAVUNMAYA YENİ KABİLİYET

ROKETSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Katmanlı hava savunmamıza yeni bir atış kabiliyeti daha. Yüksek hareket kabiliyetine sahip hava savunma sistemimiz BURÇ'tan ilk kez ateşlenen, hassas vuruş kabiliyetiyle öne çıkan SUNGUR füzemiz, hareketli hava hedefini başarıyla vurdu. Milli hava savunma çözümlerimizi sahada yeni kabiliyetlerle güçlendiriyoruz" denildi.

BURÇ'UN GÜCÜ, SUNGUR'UN İSABETİ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "BURÇ'un gücü, SUNGUR'un isabeti. Çevik ve etkin hava savunma çözümümüz BURÇ üzerinden ilk kez fırlatılan SUNGUR, hareketli hava hedefini başarıyla imha etti. Milli sistemlerimizin entegrasyonuyla hava savunma gücümüzün etkinliğini her geçen gün artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Murat İkinci, Roketsan, Savunma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ROKETSAN duyurdu! BURÇ'tan ilk kez ateşlenen SUNGUR, hareketli hedefi imha etti - Son Dakika

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