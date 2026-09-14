Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu

Divriği ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan ve para karşılığı satıldığı öne sürülen 11 aylık Büşra Balıkçı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Olay, 10 Eylül'de Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan besicilik yapmak için geçici olarak köye gelen ailenin gelini Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 11 aylık bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, komando ve jandarma ekipleri; yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğiyle geniş çaplı arama çalışması başlattı. 1 gün boyunca ekipler tarafından arazide arama tarama çalışmaları yapıldı.

ARAZİYE ELBİSELERİNİ BIRAKMIŞLAR

Büşra Balıkçı'yı yabani hayvanların götürmüş ihtimali de dikkate alınarak arama genişletildi. Arama çalışmaları sürerken, çadırdan yaklaşık 2 kilometre mesafede bebeğin bazı kıyafetleri bulundu. Ancak kıyafetlerde herhangi bir yırtık, hasar veya kan izi tespit edilmedi.

ANNE-BABA VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bebeğin para karşılığı satıldığı veya kaçırılmış olması şüphesi üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Elif Balıkçı jandarmadaki ikinci ifadesinde, bebeğin eşi tarafından para karşılığı başkalarına verildiğini ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgu olduğunu itiraf etti. Gözaltındaki ifade işlemleri süren Yusuf Balıkçı ise annenin aksine hakkındaki suçlamaları reddederek, çocuğun kaybolduğu yönündeki ilk ifadesini tekrar etti.

KAMERALAR İNCELEMEDE

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması ve Büşra bebeğin izine ulaşılması için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tarıyor. Olayın gerçekleştiği gün, köyde düzenlenen bir yemek programı nedeniyle araç yoğunluğu oluştuğu, bu nedenle bölgeden geçen tüm araçların tespitine çalışıldığı bildirildi. Kameralar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülürken, gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Gözaltına alınanlar arasında, olay günü yaylada hayvanlara aşı yapan bir veteriner hekimin de bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan olayın yaşandığı yayla bölgesi, ekipler tarafından güvenlik çemberine alınırken, bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

"ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI"

Kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve baba Y.B. ile 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı çadırlar bölgesine giriş çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. Köy sakinlerinden Neşet Balım, "Burası bizim köyün merası. Bu gelenler bize her sene gelirler. Yazları buraya geliyorlar. O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Bizim haberimiz sonradan geldi. Jandarma geldi ve yolları kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. Kendi köyümüz olduğu halde gidemiyoruz. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Çok şüpheli bir şey. Ayı götürdüğüne dair bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz. Bebeğin kaybolduğu gün binlerce araba vardı burada. Köyde ayılarla karşılaşıyoruz ama hiçbir zararlarını görmedim. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok" dedi.