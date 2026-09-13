Artvin\'de devrilen ATV\'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Artvin'in Şavşat ilçesinde 76 yaşındaki Şemsettin Ongül'ün kullandığı ATV, evinin önünde ağaçlık alana devrildi. Sağlık ekipleri, Ongül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ATV AĞAÇLIK ALANA DEVRİLDİ

Kaza, Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 76 yaşındaki Şemsettin Ongül'ün evinin önünde kullandığı ATV, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alana devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ongül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şemsettin Ongül'ün cenazesi, işlemlerin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.