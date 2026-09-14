Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği - Son Dakika
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Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

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Real Madrid'in yıldızları Arda Güler ve Vinicius Junior, sevgilileriyle katıldıkları Formula 1 Madrid Grand Prix'sinde tercih ettikleri tarzlarla karşılaştırıldı. Arda Güler ile Duru Nayman'ın sade kıyafetleri beğeni toplarken, iki çift için yapılan "Biri zenginmiş, diğeri lotoyu dün tutturmuş" ve "Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği" yorumları dikkat çekti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Formula 1 Madrid Grand Prix'sine katıldı. Organizasyonda çiftin gösterişten uzak ve birbiriyle uyumlu kıyafetleri dikkat çekti.

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN SADELİĞİ TERCİH ETTİ

Arda Güler ve Duru Nayman, organizasyonda sade bir tarzla görüntülendi. Çiftin tercihleri, etkinlikte yer alan Real Madrid'in bir diğer yıldızı Vinicius Junior ve sevgilisinin kıyafetleriyle karşılaştırıldı.

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

VINICIUS DA SEVGİLİSİYLE KATILDI

Vinicius Junior ise sevgilisiyle birlikte Madrid GP'sine daha iddialı kıyafetlerle katıldı. İki Real Madridli futbolcunun sevgilileriyle verdiği görüntüler arasındaki tarz farkı dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

"BİRİ ZENGİNMİŞ, DİĞERİ LOTOYU DÜN TUTTURMUŞ"

İki çifti karşılaştıran İspanyolların yaptığı, "Arda sanki hep zengin biriymiş gibi görünüyor. Vinicius ise sanki dün lotoyu kazanıp yeni zengin olmuş gibi" yorumu dikkat çekti.

Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

"SADELİĞİN ZARAFETİ İLE BAYAĞILIĞIN ÇİRKİNLİĞİ"

İki çiftin görüntülerine ilişkin yapılan bir başka yorumda ise "Bir olayın iki basit görüntüsünde sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği" ifadeleri kullanıldı. Arda Güler ile Duru Nayman'ın sade tercihi öne çıkarılırken, iki çift arasındaki stil farkı üzerinden yapılan kıyaslama dikkat çekti.

Vinicius Junior, Duru Nayman, Real Madrid, Arda Güler, Formula 1, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Helal olsun oğlum sana burada da gösterdin adamlığını böyle devam örneksin çünkü 12 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    YAKIŞIR ASLANIMA TÜRK 'ÜN NE OLDUĞUNU GÖSTERDİ DÜNYAYA .SADELİK ZERAFET . 2 0 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    biri kraliyet ailesi , diğeri sokak rapçisi. 0 0 Yanıtla
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