Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı

Adana\'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin market çalışanı olduğu belirlenirken, olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

ADANA'da trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesip, kendisini 'başkomiser' olarak tanıtarak ehliyet ve ruhsat isteyen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin market çalışanı olduğu belirlenirken, olay araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından 01 R 5665 plakalı otomobilin sürücüsü, diğer aracın önünü keserek kendisini 'başkomiser' olarak tanıtıp, sürücüden ehliyet ve ruhsatını istedi. Diğer sürücünün, yakınlardaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne giderek orada görüşme teklif etmesi üzerine şüpheli, otomobiliyle kaçtı. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

MARKET ÇALIŞANI ÇIKTI

Sürücünün ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede market çalışanı olduğu ortaya çıkan şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Adana, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kendini başkomiser tanıtan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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