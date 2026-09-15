Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları - Son Dakika
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Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

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Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı'nın daha önce savcılığa verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Eşinin ve görümcesinin baskısıyla ilk başta yalan beyanda bulunduğunu söyleyen anne, Büşra'yı babasının kucağında taşlık bölgeye doğru götürdüğünü gördüğünü, daha sonra eşinin bebeği öldürüp taşların arasına bıraktığını anlattığını belirtti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gün önce kaybolduğu ihbarı yapılan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Anne Elif Balıkçı'nın ilk olarak eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia ettiği, annenin, fotoğraflı ve canlı teşhiste çocuğu alan kişinin ilçede görev yapan veteriner Mehmet Ç. olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Veteriner Mehmet Ç. ile 2 kişi bugün sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İFADE DEĞİŞTİRDİ, 'KOCAM ÖLDÜRÜP ARAZİYE BIRAKTI' DEDİ

Gözaltı süreci devam ederken, şüpheli anne Elif Balıkçı, bugün savcılıkta ek ifade verdi. Daha önce bebeğinin satıldığını iddia eden Elif Balıkçı, ifade değiştirdi. Balıkçı yeni ifadesinde, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı" dedi.

Annenin ifadesinin ardından, Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde, arazide yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Komando, jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarını zorlu arazi şartlarında yoğunlaştırdığı bildirildi.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

ANNENİN AYRINTILI İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarında bulunan Büşra Balıkçı'nın ilk ifadesinde çelişkili beyanlar veren annesi Elif Balıkçı, vicdan azabı çektiğini belirterek ifadesini değiştirdi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan şüpheli Elif Balıkçı, kocasının baskısıyla yalan beyan verdiğini söyledi.

"EŞİM VE GÖRÜMCEM BENİ TEHDİT ETTİ"

İfadesinde 15 yaşındayken evlendiği eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten anne Elif Balıkçı, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Daha önce savcılıkta veteriner Mehmet Ç.'nin çadırımıza gelerek kızımı kaçırdığı yönünde verdiğim ifade tamamen yalandır. Kocam Yusuf Balıkçı ve görümcem R.B.'nin korkusundan bu ifadeyi verdim. Kocam bana çocuğun bir arabanın gelip aldığını söylememi istedi, Mehmet Ç.'nin dış görünüşünü ve arabasını bana tarif ederek zorla bu yönde ifade verdirdi."

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

"KIZIMI ÇADIRDAN ÇIKARIP GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Olay günü olan 10 Eylül 2026'da eşiyle birlikte koyunları aşıladıklarını, akşam saatlerinde çocukların uyuduğunu belirten Elif Balıkçı, gece yaşananları ise şöyle aktardı:

"Gece çadırda çocukların yanına baktığımda eşim Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. Ne yapıyorsun dediğimde bana 'Çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum' dedi. Daha sonra eşim bana diğer sakat keçiyi görümcemin çadırına götürmemi söyledi. Geri döndüğümde kocamın kızım Büşra'yı kucağına alarak çadırın üst kısmındaki söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini gördüm."

"JANDARMAYA YALAN SÖYLEMEMİZİ İSTEDİLER"

Eşinin geri geldiğinde çocuktan haberi olmadığını iddia ettiğini belirten Elif Balıkçı, "Jandarma gelmeden önce kocam bana jandarmayı saat 22.15'te aramamı söylememi istedi. Görümcem R.B. de 'Jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu de' diye tembihte bulundu. Ben de jandarmaya bu şekilde yalan beyanda bulundum" dedi.

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

ARAMALAR SIRASINDA KANLI ELBİSELER BULUNDU

Ertesi gün akrabalarla birlikte yapılan aramalar sırasında acı gerçekle karşılaştıklarını ifade eden Elif Balıkçı, "Arama yaparken kızıma ait olan kırmızı tişört ve pembe zıbını, bir beze sarılı ve ipe bağlı halde bulduk. Kocamın abisi Mehmet R.B., kıyafetlerin yanına doğru geldiğimizde 'Sen yaklaşma uzak dur, çocuğunu ayı kaçırıp yemiş' dedi. Çocuğumun zıbınının çıtçıtları açık ve zıbın yırtılmış vaziyetteydi. Kıyafetleri görünce jandarmaya haber verdik" diye konuştu.

"KOCAMIN KORKUSUNDAN ANLATAMADIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Eşinin jandarmayı beklerken diğer aile üyelerine çocuğun cesedini nereye sakladığını anlattığını duyduğunu belirten Elif Balıkçı, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Kocam Yusuf Balıkçı, abisi M.R.B. ve görümcem R.B.'ye kızım Büşra'yı nereye götürdüğünü anlatıyordu. Çadırımızın yukarısında bulunan, yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıktaki taşlık bölgeye götürdüğünü ve orada taşları yan yana koyup üzerine toprak veya taş koymadığını, o şekilde bıraktığını söylüyordu. Ben doğruları en baştan itibaren anlatmadığım için çok pişmanım. Kocamın korkusundan anlatamadım. Kızım Büşra Balıkçı'yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacıyım."

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken, jandarma ekiplerinin annenin ifadesi doğrultusunda belirtilen taşlık bölgede arama yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Divriği, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hatice Tutumlu Hatice Tutumlu:
    dünyanın çivisi çıkmış 4 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol ali ihsan Akyol:
    Allah'ım bu ne . Canavarlar in ortasında o meleği nasıl bıraktın. Hani onlari koruyacakti senin meleklerin. Bu bebeğin dünyadaki imtihani neydi. Artık sana inanmıyorum. İstersen cehennem de yanayim 0 3 Yanıtla
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    İdam olmayınca sonuç 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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