Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı

Geniş Video İzle

Dünya basını, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho için düzenlediği imza törenini konuşuyor. Birçok haberde taraftarlardan övgüyle bahsedilirken Marca Gazetesi, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası için "İnanılmaz ama gerçek" ifadelerini kullandı.

03.06.2024 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya binlerce taraftarının katıldığı törenle imzayı attırdı. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertlilere attığı imza, manşetleri süsledi ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte o manşetler;

Mirror: Jose Mourinho binlerce taraftarın önünde takımın yeni patronu oldu, Fenerbahçe taraftarına söz verdi.

Daily Mail: Portekizli efsane 5 ay sonra futbola döndü. Jose, İstanbul'da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

Goal: Binlerce taraftar önünde imzayı atan Jose Mourinho, Fenerbahçe taraftarını cesur vaatlerle coşturdu.

Bild: Jose Mourinho pop yıldızlarının aşina olduğu bir coşkuyla karşılandı.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

AS: Şampiyonluk kutlamaları coşkusunda geçen törende Mourinho, "Artık bu forma benim derim gibi" dedi.

The Sun: Küçük ordu! Jose Mourinho'yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

BBC: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho "Bu forma artık benim derim gibi" sözleriyle taraftarları coşturdu.

Athletic: Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni YouTube'dan izledi.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

GiveMeSport: Jose Mourinho, Fenerbahçe hocası olarak yaptığı ilk açıklamalarla taraftarlar arasında çılgın sahnelere sebep oldu.

Marca: İnanılmaz ama gerçek! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. 'Özel Biri' için Fenerbahçe'de çılgın bir tören düzenlendi.

A Bola: Binlerce taraftar önünde yeni teknik direktör olarak imza atan Jose Mourinho'nun gülümsemesi dikkat çekti. Portekizli hocanın imza törenini statta on binler, YouTube canlı yayınında ise 250 binden fazla izleyici takip etti.

Manşetler öyle böyle değil! Dünya, Mourinho'nun imzasını konuşuyor

Sky Sports: Jose Mourinho Fenerbahçe taraftarları tarafından bir kahraman gibi karşılandı.

Record: İstanbul'da çılgın atmosfer! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanan Jose Mourinho "Artık ben de ailenize aitim" dedi.

O Jogo: Jose Mourinho, Boğaz'da tekne turu sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda binlerce coşkulu taraftar önünde resmi imzayı attı ve "Burada daha kazanmadan seviliyor gibi hissediyorum" dedi.

Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho\'nun imzası dünyayı şaşırttı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Kadıköy, Ali Koç, Marca, Dünya, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Tarık yücel: küçük takima büyük adam gelirse manşet olur tabi normal. bide dünya manşet attı diye övünüyorlar :))( 19 27 Yanıtla
    Ahmet ALTUNTOP: Ama gerçek dünya manşet attı global spor sitelerine bakmıyorsun sanırım :) 18 1 Zorro: Dualarla himmetlerle sampiyon yapacagiz mourinhoyu ayni sizin haci hocalar gibi:) 5 0
  • Cengizhan Uzun: Güzel hamle ama şampiyon BEŞİKTAŞ olacak 12 19 Yanıtla
    Davut Çağlar: Beşiktaş'ta yaprak kımıldamıyor başkan kupa maçından sonra teknik direktör ü açıklıyacaktı taraftarı usandırdılar 11 0 recep balcı: Beşiktaş'ı severiz sayarız ama üzgünüm kardeşim yinede Türkiye kupasını size bırakabiliriz 0 0
  • Osman Koca: adamın kariyeri çöküşe geçmiş demekki aşağa doğru yuvarlanıyor. fener zaten tam değirmen..moriye 10 maç veriorum.sonra kaçacak:)) 9 12 Yanıtla
  • Samet Can Belen: abi ne adammış bu ya dünden beri haberini yapıyorsunuz ! 6 6 Yanıtla
  • Baycan Demirdas: tüm eksikleri gideridimi kimse tutamaz Avrupa'da ligde kupalar gelmeli bu halleden sonra 2 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Sezon sonu kovulur şişirmesinler fazla :)) 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:16:59. #1.12#
SON DAKİKA: Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement