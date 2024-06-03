Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti - Son Dakika
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Spor

Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti

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Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımında Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu.

03.06.2024 10:55
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi. Bu sonuçla ABD etabını 4'te 4 yaparak bitiren Filenin Sultanları, dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü.

"VOLEYBOLDA TRİVELA VURUŞU"

Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada Ebrar Karakurt attığı sayı ile maça damga vurdu. "Ebrar Karakurt, geometriyi büktü" başlığıyla sosyal medyada paylaşılan videonun altına "Çok güzel bir smaç. Tekrar tekrar izledim", "Voleybolda trivela vuruşu", "İç bükey vuruş", "Topa falso vermiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti

Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, attığı sayı ile fizik kurallarını alt üst etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • AHMET GÜRCAN KARAN: helal olsun sizinle gurur duyuyoruz FİLENİN SULTANLARI ?? 18 3 Yanıtla

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