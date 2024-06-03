Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti - Son Dakika
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Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti

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Önümüzdeki günlerde final yapacak olan Survivor All Star'da Atakan, Ogeday, Hilmi Cem ve Merve arasında eleme mücadelesi yaşandı. Düellonun sonunda adaya veda eden isim iddialı yarışmacılardan Hilmi Cem oldu.

03.06.2024 09:42
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde Hilmi Cem, Ogeday, Atakan ve Merve arasında eleme heyecanı yaşandı. Oyunların sonunda Hilmi Cem, büyük finale günler kala adaya veda etti.

ATAKAN'A YENİLDİ

Düelloda performans sıralamasına göre Atakan ile Ogeday, Merve ile de Hilmi Cem eşleşti. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı mücadelelerde Ogeday, Atakan'ı 5-3, Merve ise Hilmi Cem'i yenerek elemeden kurtuldu. Final turunda ise Hilmi Cem ile Atakan arasında kıyasıya mücadele yaşandı. İki yakın arkadaşın mücadele ettiği final turunda Survivor All Star'a veda eden isim Hilmi Cem oldu.

Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti

"ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASINDA ŞAMPİYON GİBİ ELENDİM"

Duygusal anlar yaşayan Hilmi Cem "Boğazım düğümlü bir halde. Kısmette öte köy yok. Buna hiç hazır değildim. Diğer Survivor'a çok hazırlanıp gelmiştim. Elimden geleni yaptım. Sakatlığımda bırakmayı düşünmüştüm ama savaşmaya devam ettim. Çok güzel dostluklar edindim. Güzel insanlar tanıdım. Gururluyum, mutluğum ama bir yandan da buruğum. Çok sert bir potanın içindeydim. Şampiyonlar ligi gibi bir potada şampiyon gibi elendim. Aşık Veysel'in dediği gibi 'Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın'" dedi.

Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor\'a veda etti

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Son Dakika Magazin Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ozgur Turker: Bos islerin ve kisilerin programi Survivor. Hep ayni kisiler hep benzer gundemler hep ayni muhabbetler. Reality show tadinda, Acun’un rating alacagi dogrultuda suren bir program. Hala izleyen var mi acaba… 16 4 Yanıtla
    OZKANLI Mikail: Kesinlikle boş program sana katılıyorum 0 0
  • Ali Güven: boş iş vede boş laf sen kim aşık Veysel kim. 1 2 Yanıtla
  • Taner Barker: Fenerbahçe gibi desenize her sene şampiyon adayı... 0 1 Yanıtla

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