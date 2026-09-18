Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Bursa'da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırıp ardından tehdit eden şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı erkek şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıtarak mağdurları ağlarına düşürdükleri belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin; "evlilik vaadi" ve "eskort" ilanları üzerinden vatandaşlarla temas kurdukları, aldıkları paraların ardından mağdurları şantaj ve tehditlerle daha fazla para vermeye zorladıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA ÇÖKERTİLDİ

Siber polisinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri ve ikametleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale ve teknik ekipmana el konuldu.

KENDİLERİNİ KADIN OLARAK TANITMIŞLAR

Soruşturma detaylarında, çete üyesi bazı erkek şüphelilerin internet ortamında kendilerini kadın olarak tanıtarak mağdurlarla güven ilişkisi kurduğu ortaya çıkarıldı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, dijital platformlar üzerinden vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.