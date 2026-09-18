Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Şelale Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni İbrahim Yavuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak kaza yerine koşan 48 yaşındaki öğretmenin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 48 yaşındaki edebiyat öğretmeni İbrahim Yavuz olay yerinde yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi Seki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan traktör kazası ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi, sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

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OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar adrese ulaşan ekiplerin yaptığı kontrollerde, devrilen traktörün altında kalan İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Manavgat Şelale Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Yavuz'un acı haberini alan annesi, eşi, kardeşleri ve mahalle sakinleri olay yerine akın etti. Yakınları acı olay karşısında sinir krizleri geçirdi.

Edebiyat öğretmeninin acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

İbrahim Yavuz'un cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması, Adli Tabip ve cumhuriyet savcısının detaylı incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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