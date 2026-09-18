Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

Recep Yaşakan:

Ben bu fener bahçeden bir şey anlamadım ya sürekli birilerini gönderiyorlar sürekli birilerini getiriyorlar talisca gibi adamı gönderirler şimdi Oğuz Çetin böyle bir yönetim zaafı olur mu bunu sürekli Fenerbahçe yapar başarısızlıklar daha çok gelir taraftarlara burada sesleniyorum ayaklarının buna bir dur diyeyim