Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli

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Fenerbahçe'de sezon sonunda yapılması planlanan idari yapılanma kapsamında Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin yerine eski Futbol Direktörü Hasan Çetinkaya'yı düşündüğü, ayrıca Ahmet Erzurumlu isminin de gündeme geldiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında idari yapılanmayla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte Futbol Direktörlüğü görevinde değişiklik yapılabileceği iddia edildi.

OĞUZ ÇETİN'İN YERİNE HASAN ÇETİNKAYA İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre, Aykut Kocaman ile birlikte çalışması için Futbol Direktörlüğü görevine getirilen Oğuz Çetin'in yerine Hasan Çetinkaya'nın düşünüldüğü öne sürüldü.

Daha önce Fenerbahçe'de Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Hasan Çetinkaya'nın şu anda Belçika ekibi Westerlo'da 2. başkanlık görevini sürdürdüğü belirtildi.

ÇETİNKAYA TEKLİFİ KABUL ETMEDİ İDDİASI

Haberde, Fenerbahçe'nin Hasan Çetinkaya ile temasa geçtiği ancak Çetinkaya'nın gelen teklifi kabul etmediği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte alternatif olarak TFF'de Tescil İşleri Direktörü olarak görev yapan Ahmet Erzurumlu'nun da gündeme geldiği aktarıldı.

SEÇİM SÜRECİ DE ETKİLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin sezon sonunda yeniden seçime gidecek olmasının da idari yapılanma çalışmalarında etkili olduğu belirtildi. Kulüpteki seçim sürecinin adayların kararlarını etkilediği ve yapılanma planlarının bu doğrultuda şekillendiği öne sürüldü.

Hasan ÇetinkayaOğuz ÇetinFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Ben bu fener bahçeden bir şey anlamadım ya sürekli birilerini gönderiyorlar sürekli birilerini getiriyorlar talisca gibi adamı gönderirler şimdi Oğuz Çetin böyle bir yönetim zaafı olur mu bunu sürekli Fenerbahçe yapar başarısızlıklar daha çok gelir taraftarlara burada sesleniyorum ayaklarının buna bir dur diyeyim 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Oğuz Çetin ile yollar ayrılıyor iddiası! Yerine gelecek isim bile belli - Son Dakika
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