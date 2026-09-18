Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 58 şüphelinin kimliğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün şafak vakti kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 58 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDEN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda reçeteye tabi 294 bin 364 uyuşturucu etkili hap, 24 kilo 600 gram skunk, 1 kilo 549 gram metamfetamin, 1,5 litre gama-hidroksibütirat, 50,85 gram kokain, 11,44 gram bonzai, 1,7 gram bonzai hammaddesi, 9,88 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca da bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.