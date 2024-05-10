Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı - Son Dakika
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Dünya

Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı

Almanya\'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı

Almanya'daki Tesla fabrikasına yüzlerce aktivistin sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Aktivistler, fabrika alanına girmeye çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

10.05.2024 15:36
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Almanya'daki Tesla fabrikasına yüzlerce aktivistin sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Cuma günü Grünheide'deki GigaBerlin Tesla fabrikasına akın eden aktivistlerden bazıları, fabrika alanına girmeye çalıştı. Bu esnada Alman polisi, yetkisiz girişleri önlemek amacıyla birkaç kişiyi gözaltına aldı.

ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALINDI

Tesla, Perşembe gününden Pazar gününe kadar fabrikada üretimi durdurma kararı alırken Perşembe günü ülkenin ulusal bayramı olduğu için bu kararın sadece Cuma gününü etkileyeceği belirtildi.

Sosyal medyada protesto görüntüleri paylaşılırken, söz konusu videolarda yüzlerce protestocuya müdahale edildiği görülüyor. Aktivistler ayrıca Cuma günü Neuhardenberg'deki eski bir havaalanına girmeye çalıştı. Söz konusu havaalanının Tesla araçlarının geçici olarak park edildiği yer olduğu ve bu durumun şirketin operasyonlarına olumsuz yansıdığı aktarıldı. Polis ayrıca olayda havai fişeklerin kullanıldığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilerde çok sayıda gözaltı yapılırken, Grünheide bölgesinde ve fabrikanın önünde yoğun bir polis varlığı gözlemlendi.

Bir polis sözcüsüne göre, aktivistler şimdiye kadar Tesla fabrikasına giriş yapmayı başaramadı.

Tesla Motors, Almanya, Hukuk, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı - Son Dakika

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