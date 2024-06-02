Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu\'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

Politika

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.

ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ ABDULLAH GÜL OLDU

Özge İnci ile dünyaevine giren Bedirhanoğlu'nun nikahını, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı. Çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA NİKAHA KATILDI

Diğer yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.