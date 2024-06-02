Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu - Son Dakika
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Politika

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu\'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile dünyaevine girdi. Nikahı Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıyarken çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Öte yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.

02.06.2024 22:07  Güncelleme: 22:16
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AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.

ÇİFTİN NİKAH ŞAHİDİ ABDULLAH GÜL OLDU

Özge İnci ile dünyaevine giren Bedirhanoğlu'nun nikahını, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı. Çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA NİKAHA KATILDI

Diğer yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.

Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çoker: BIZE NE 8 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu - Son Dakika
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