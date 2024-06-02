AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Özge İnci ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.
Özge İnci ile dünyaevine giren Bedirhanoğlu'nun nikahını, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır kıydı. Çiftin nikah şahidi ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.
Diğer yandan nikaha, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden de katıldı.
Son Dakika › Politika › Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu - Son Dakika
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