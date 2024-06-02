Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor - Son Dakika
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Politika

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda, ''Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir.'' sözleriyle ülkedeki doğum hızının düştüğüne dikkat çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ''Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacağız.'' diyerek dünyadaki örnekleri incelediklerini ve gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını ifade etti.

02.06.2024 23:13  Güncelleme: 23:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkatleri çekerek "Türkiye için felakettir." ifadeleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz." dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

3 İLDE PİLOT ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da bildirdi. Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

"YENİ MODELLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda Türkiye'de doğum hızının düştüğüne dikkat çekerek, "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • Özgür Kiday: Millet aç abicim aç, yoksul sefil kaldı. Siz neden bahsediyorsunuz Allah Muhammed aşkına ? 143 13 Yanıtla
    Abdullah Çelik: Açken kalkmazzz?? 1 0
  • Eren Türkmen: 30 yaşındayım bırakın evlenip çocuk yapmayı yarına çıkacakmıyız onu bilmiyoruz herkes kartlara borçlu istediğiniz çalışmayı yapın otobüslerle mülteci getirdiğiniz zamanları hatırlayın 103 9 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Çalışmadan yattığın yerden karttan para çekersen borçlanman doğal çalışırsan kazanırsın karta ihtiyaç kalmaz denemesi bedava 16 67 ismail engin oruncak: Kadayıf mesleğin kaçakçılık mı ya da para haramdan mı geliyo 5 0
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