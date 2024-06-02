Maldivler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika
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Politika

Maldivler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı

Maldivler hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. İsrail'in saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdi.

02.06.2024 19:37
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Maldivler hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 240 gündür devam ederken, Maldivler hükümeti İsraillilerin ülkeye girişini yasaklama kararı aldı. Başkanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun İsrail pasaportuna sahip olanların ülkeye girişini engellemek için yasaları değiştirmeye ve süreci denetlemek için bir alt komite kurmaya karar verdiği aktarıldı.

Geçen yıl yaklaşık 11 bin İsrailli Maldivler'i ziyaret ederken, bu sayı ülkeye toplam giren turist sayısının yüzde 0.6'sını oluşturdu. İsrail'in nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Maldivler ile diplomatik bağları bulunmuyor. - MALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Maldivler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

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