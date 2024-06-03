Erkan Yolaç\'tan 14 gün sonra eşi Asuman Yolaç da vefat etti

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Evet-Hayır yarışmasıyla hafızalara kazınan usta televizyoncu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta uzun süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yolaç'ın ölümünün 14. gününde eşi Asuman Yolaç da yaşamını yitirdi.

YARIN DEFNEDİLECEK

Yolaç'ın ölüm haberi Instagram hesabından yapılan paylaşımla şu sözlerle duyuruldu: "1970 Türkiye Güzellik kraliçesi Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. 1970 yılında Türkiye 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi. Yolaç'ın cenazesi 4 Haziran Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazım müteakip defnedilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."