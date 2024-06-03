Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu

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Küçükçekmece Halkalı'da bulunan boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Cesedin Furkan Ç.'ye ait olduğu ve başından vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

03.06.2024 02:43
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Küçükçekmece'de boş arazide ceset bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece Halkalı'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.'ye ait olduğunu belirledi. Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin çalışması sonrası Furkan Ç'nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de boş arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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