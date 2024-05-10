Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Samsun\'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da siber polisin düzenlediği operasyonda, internet ortamında çocuk pornosu satışı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.05.2024 15:58
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Samsun'da siber polisi tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet ortamında çocuk pornosu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Siber polisi, Atakum ve Canik ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.O. (59), M.K. (32), E.O. (36) ve H.S. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika
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