ABD'de Hava Üssü Personeli Kapısında Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Hava Üssü Personeli Kapısında Vurularak Öldürüldü

ABD'de 23 yaşındaki Hava Kuvvetleri Kıdemli Hava Uzmanı Roger Fortson, evinde polis tarafından vurularak öldürüldü. Polislerin kendilerini iki kez tanıttıklarını ve Fortson'un silahlı olduğunu gördüklerini iddia ettikleri belirtildi. Ancak, sivil haklar avukatı Ben Crump'a göre, Fortson yasal olarak sahip olduğu silahını kapıda daha şiddetli bir tıkırtı duyunca aldı. Olayın ardından Fortson'u vuran yardımcı şerif, idari izne çıkarıldı.

10.05.2024 15:55
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ABD'de bir hava üssü personeli kapısında vurularak öldürüldü. Olay anına ilişkin rahatsız edici vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. 23 yaşındaki Hava Kuvvetleri Kıdemli Hava Uzmanı Roger Fortson, Florida'daki evinde, bir rahatsızlık ihbarına giden polis tarafından vuruldu.

Okaloosa County Şerif Ofisi'nden Şerif Eric Aden, medyaya yaptığı açıklamada, olay yerine giden polislerin kendilerini iki kez polis olarak tanıttıklarını söyledi. Görüntülerde, bir yardımcı şerifin Fortson'ın kapısını çaldığı ve kapı açıldığında, yardımcı şerif hava üssü personeline geri çekilmesi için bağırıyor bağırıyor. Ardından "Silahı bırak" diye bağırırken, silah sesleri duyuluyor ve Fortson yere düşüyor.

Olay, Fortson'un Hurlburt Field üssüne beş mil uzaklıktaki evinde gerçekleşti. Polisler, yardımcı şerifin kendini savunmak için ateş açtığını, çünkü Fortson'un silahlı olduğunu gördüklerini iddia ediyor.

Sivil haklar avukatı Ben Crump'a göre, Fortson olay sırasında bir kadınla FaceTime üzerinden konuşuyordu ve kapıda daha şiddetli bir tıkırtı duyunca, yasal olarak sahip olduğu silahını aldı. Ancak polis kapıyı zorla açtığında, silahı gördüklerinde Fortson'a altı kez ateş ettiler.

Şerif Aden, yanlış bir daireye girildiği iddialarını reddetti ve yardımcı şeriflerin doğru daireye gittiklerini ve kapı deliğini kapatmadıklarını söyledi.

Fortson'un annesi Chantemekki Fortson, oğlunun öldürülmesine ilişkin cevaplar istedi ve oğlunun itibarının düzeltilmesini talep etti. Hurlburt Field üssü de bir açıklama yaparak, bu trajik zamanda destek sağlama önceliklerini belirtti.

Roger Fortson'u vuran yardımcı şerif, idari izne çıkarıldı.

ABD'de rahatsızlık ihbarına giden polis, hava üssü personeli kapısında defalarca ateş ederek öldürdü
ABD'de rahatsızlık ihbarına giden polis, hava üssü personeli kapısında defalarca ateş ederek öldürdü
ABD'de rahatsızlık ihbarına giden polis, hava üssü personeli kapısında defalarca ateş ederek öldürdü
ABD'de rahatsızlık ihbarına giden polis, hava üssü personeli kapısında defalarca ateş ederek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Hava Üssü Personeli Kapısında Vurularak Öldürüldü - Son Dakika

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